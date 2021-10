Nữ bệnh nhân Covid-19 ho ra máu nặng

Ngày 6.10, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết lần đầu tiên bệnh viện này can thiệp nút mạch thành công trong điều trị bệnh nhân Covid-19 ho ra máu nặng.

Theo đó, ngày 4.10, khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nữ bệnh nhân 26 tuổi, nhiễm Covid -19 trong tình trạng ho ra máu nặng.

Bệnh sử ghi nhận, nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới từ đầu tháng 8, tình trạng lúc đó nguy kịch. Nữ bệnh nhân thở máy kéo dài 51 ngày, can thiệp ECMO 38 ngày.

Tuy nhiên, trong khoảng nửa tháng qua, tình trạng ho ra máu qua mở khí quản vẫn diễn ra liên tục. Kết quả nội soi phế quản cho thấy máu chảy từ phân thùy S6 phổi bên phải.

Sau khi hội chẩn với khoa Nội hô hấp và Ngoại lồng ngực của Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá tình trạng ho ra máu không đáp ứng điều trị nội khoa và nguy cơ tử vong phẫu thuật là rất cao, ê kíp điều trị của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiến hành hội chẩn với khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy để quyết định chuyển viện điều trị can thiệp nội mạch cho bệnh nhân.

Thực hiện nút mạch cấp cứu bệnh nhân Covid-19 ho ra máu nặng

Do là lần đầu tiên can thiệp nút mạch cấp cứu trên một bệnh nhân nhiễm Covid -19 nặng bị ho ra máu nên ê kíp can thiệp của khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuẩn bị đầy đủ các bước kiểm soát nhiễm khuẩn, đồ phòng hộ, đảm bảo an toàn, nhanh chóng tiến hành can thiệp cho bệnh nhân ngay khi vừa được chuyển đến.





Kết quả chụp mạch DSA (hệ thống chụp hình mạch máu mới bằng tia X) cho thấy hình ảnh tăng sinh mạch từ nhánh động mạch phế quản liên sườn phải, tương ứng với vị trí xuất huyết thấy trên nội soi phế quản. Nhánh mạch tăng sinh này đã được ê kíp khoa Chẩn đoán hình ảnh xử lý tắc hoàn toàn bằng hạt nhựa PVA (Polyvinyl Alcohol). Sau can thiệp, hình ảnh chụp lại cho thấy không còn chảy máu. Khi các chỉ số sinh hiệu ổn định, bệnh nhân đã được chuyển về lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tiếp tục điều trị.

Ngày 6.10, tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng cho biết, hiện bệnh nhân không còn ho ra máu, đã ngừng sử dụng thuốc an thần để bắt đầu hồi tỉnh. “Có thể nói, sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, hồi sức trong can thiệp và điều trị sau can thiệp đối với bệnh nhân Covid-19 rất nặng cũng là yếu tố quan trọng góp phần mang lại kết quả tốt của thủ thuật”, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin.

Theo PGS.TS Lê Văn Phước, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nay, trên thế giới, can thiệp nội mạch nút tắc động mạch phế quản được xem là lựa chọn ưu tiên hàng đầu để điều trị tình trạng ho ra máu. Mỗi năm, khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành can thiệp khoảng 200 - 300 trường hợp ho ra máu, trong đó có nhiều ca từ các bệnh viện bạn chuyển đến… Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, kỹ thuật nút mạch được tiến hành trên bệnh nhân Covid-19 bị ho ra máu nặng và đã có kết quả khả quan, mang lại nhiều cơ hội được cứu sống cho bệnh nhân Covid-19 không may bị ho ra máu nặng.