Cựu Bí thư Lào Cai ký nhiều văn bản cho doanh nghiệp khai thác quặng lậu

Ký nhiều văn bản trái luật

Trong cáo trạng bổ sung được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai hoàn tất và công bố giữa tháng 3 vừa qua , cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị cáo buộc không chỉ trực tiếp ký nhiều văn bản mà còn chỉ đạo bút phê trong nhiều tài liệu có liên quan để tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng apatit tổng trị giá trên 610 tỉ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh trực tiếp ký nhiều văn bản trái luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác trái phép gần 1 triệu tấn quặng apatit BÁO LÀO CAI

Cụ thể, từ 2012 - 2015, ông Nguyễn Văn Vịnh trên cương vị Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án.

Điều đáng nói, trong quá trình thực thi công vụ được giao, ông Nguyễn Văn Vịnh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua điều tra và xác minh, ông Nguyễn Văn Vịnh trực tiếp ký văn bản số 1744 ngày 7.7.2011; văn bản số 839 ngày 11.4.2012; văn bản số 2160 ngày 2.8.2012; văn bản số 3805 ngày 3.12.2012; giấy chứng nhận đầu tư số 12121000358 ngày 17.12.2012.

Ngoài ra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai còn có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật, vi phạm các điều 65, 67, 82 của luật Khoáng sản năm 2010.

Cũng từ các văn bản này, Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam lợi dụng để khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản (quặng apatit) tại Khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cho rằng, hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng apatit trong phạm vi 37.700 m2, trong đó có trên 22.674 m2 nằm chồng lấn vào diện tích Khai trường 18 có trị giá hơn 312 tỉ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 'chịu trách nhiệm chính'

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama khai nhận, dịp tết Nguyên đán 2015, khi ông Vịnh làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, doanh nghiệp này đã san gạt, khai thác, tiêu thụ xong số quặng apatit trái phép. Bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã đem 5 tỉ đồng đến nhà riêng ông Vịnh biếu quà tết. Ông Vịnh thừa nhận đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.



Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và các thuộc cấp gồm: cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng; 2 cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 281 bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có các bị can: Mai Đình Định, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lào Cai; Vũ Đình Thủy, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lào Cai; Ngô Đức Hoàng, cựu Phó trưởng Phòng Công thương, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; Phan Văn Cương, cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cao. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước thì cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh là người chịu trách nhiệm chính, các bị can còn lại là người thực hành.

Đối với tài sản thiệt hại trên 312 tỉ đồng được xác định trong vụ án này, các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Mai Bình Định, Ngô Đức Hoàng, Lê Ngọc Dương phải chịu trách nhiệm thiệt hại trên 289 tỉ đồng. Các bị can Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương chịu trách nhiệm thiệt hại trên 201 tỉ đồng. Các bị can Lê Ngọc Hưng, Vũ Đình Thủy chịu trách nhiệm thiệt hại trên 108 tỉ đồng. Bị can Phan Văn Cương chịu trách nhiệm thiệt hại trên 80 tỉ đồng.