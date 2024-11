Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến và đồng phạm giao đất 'vàng' giá 'bèo' như thế nào?

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tổng số tiền 58,15 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Cụ thể: ông Văn Xuân Hùng nộp 200 triệu đồng; ông Nguyễn Bá Hùng nộp 200 triệu đồng; bà Đinh Cẩm Vân nộp 10 tỉ đồng; ông Bùi Văn Nam nộp 500 triệu đồng; ông Nguyễn Đình Xứng nộp 22,5 tỉ đồng; ông Trịnh Văn Chiến nộp 22,5 tỉ đồng; ông Nguyễn Mạnh Sơn nộp 1 tỉ đồng; ông Đinh Xuân Hướng nộp 1 tỉ đồng; ông Ngô Đình Chén nộp 200 triệu đồng; ông Cù Đình Hiền nộp 50 triệu đồng. Ngoài ra, quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an còn thu giữ số tiền 50,5 triệu đồng của bị can Đinh Cẩm Vân; 300 triệu đồng của bị can Nguyễn Mạnh Sơn.