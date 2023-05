Cựu binh Gurkha cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest

Câu chuyện những chiến binh Gurkha

Gurkha là các "siêu đặc nhiệm" thuộc bộ lạc Gurkha ở Nepal nổi tiếng thiện chiến hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh việc tham gia trong quân đội Nepal, chiến binh Gurkha ngày nay được tuyển dụng bởi quân đội Anh, quân đội Ấn Độ, cảnh sát Singapore và lực lượng cận vệ Brunei, dù họ vẫn mang quốc tịch Nepal.

Họ thuộc nhóm dân Rajput Khasi ở miền bắc Ấn Độ, di cư sang Nepal từ thế kỷ 16. Theo truyền thuyết, tổ tiên của họ là Hoàng tử Bappa Rawal đã bảo vệ pháp sư Gorkhanath trong lúc ông đang tham thiền nhập định. Sau đó, Thần đã tặng hoàng tử danh hiệu Gurkha (nghĩa là đồ đệ của Gorkhanath) và tuyên bố Bappa Rawal và con cháu của ông sẽ vang danh thiên hạ về lòng dũng cảm.

Dù tham gia lực lượng nào, chiến binh Gurkha luôn nổi tiếng về khả năng chiến đấu. Năm 2016, một chiến binh Gurkha của Anh từng 1 mình chống 30 lính Taliban tại Afghanistan. Chỉ với 1 con dao khukri, người này đã tiêu diệt 3 tên và làm bị thương nhiều tên khác trước khi đồng đội đến giải cứu.

Nhận định về chiến binh Gurkha, một vị Tham mưu trưởng quân đội Ấn từng nói rằng: "Nếu một người đàn ông nói anh ta không sợ chết, hoặc là anh ta nói dối, hoặc anh ấy là lính đánh thuê Gurkha". Câu nói nổi tiếng cũng là nguyên tắc hoạt động xuyên suốt trong quân ngũ của lính Gurkha đó là: "It is better to die than to be a coward" (Thà chết còn hơn làm thằng hèn).