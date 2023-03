Cựu binh Mỹ sẽ sang Việt Nam gửi lại cuốn nhật ký liệt sĩ vào ngày 5.3

Sáng nay, 1.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh vừa công văn gửi các ngành chức năng và địa phương liên quan về việc tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất ở H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được cựu binh Mỹ lưu giữ suốt 56 năm qua.

Hình ảnh người cựu binh Mỹ Peter Mathews trên báo NorthJersey CHỤP MÀN HÌNH

"Theo kế hoạch vào ngày 4.3 tới đây, cựu binh Mỹ là ông Peter Mathews sẽ bay sang Việt Nam để thực hiện trao trả lại cuốn nhật ký cho thân nhân liệt sĩ. Dự kiến vào sáng 5.3, tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan sẽ tổ chức lễ trao trả, tiếp nhận cuốn nhật ký", ông Châu nói.

Theo ông Châu, để tổ chức tiếp nhận cuốn nhật ký theo đúng quy định, đảm bảo các quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước, trang trọng, an toàn trong quá trình trao trả, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn, phối hợp với UBND H.Kỳ Anh trong việc tổ chức tiếp nhận cuốn nhật ký. Giao Sở TT-TT và đơn vị, địa phương liên quan quản lý tốt công tác báo chí, phóng viên nước ngoài đến địa bàn đưa tin về nội dung liên quan đến cuốn nhật ký, thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất.

Hà Tĩnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong quá trình trao trả, tiếp nhận cuốn nhật ký và trong thời gian cựu binh Mỹ là ông Peter Mathews ở tại Hà Tĩnh.

Những trang nhật ký do liệt sĩ Cao Văn Tuất vẽ, ghi chép TÂN KỲ

Như Thanh Niên đã đưa tin, cuối tháng 1, Báo NorthJersey đăng câu chuyện một cựu binh Mỹ tên Peter Mathews (77 tuổi, ở TP.Bergenfield, bang New Jersey, Mỹ) hiện đang lưu giữ cuốn nhật ký của một người được cho là bộ đội Việt Nam quê ở Hà Tĩnh và mong muốn tìm kiếm tác giả cuốn nhật ký để trao lại kỷ vật. Thông tin này ngay sau đó được truyền thông VN, các trang mạng xã hội dẫn nguồn chia sẻ với hy vọng kỷ vật về lại cố nhân.

Cuốn nhật ký do cựu binh Mỹ tìm được trong một chiếc ba lô dưới chân đồi 724, trong trận Đăk Tô, Tây Nguyên vào tháng 11.1967. Cuốn nhật ký ghi những thông tin, gồm: Cao Xuân Tuất, thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh; hòm thư 21222 Gm (nơi đóng quân: Xóm 13, thôn Trường Lâm, xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định); cha Cao Xuân Kế, mẹ Lê Thị Vĩ, chị gái tên Diếu.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh thông tin. Cơ quan này đã kiểm tra bản trích lục thông tin về quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh do Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cung cấp.

Kết quả, trên địa bàn H.Kỳ Anh có 6 liệt sĩ tên Tuất, trong đó có một liệt sĩ Cao Văn Tuất (sinh năm 1946), nhập ngũ năm 1965, đơn vị E22/F3/QK5; hy sinh ngày 10.12.1967; nơi hy sinh thôn Trường Lâm, xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định; họ tên cha: Cao Văn Kế.

Qua xác minh thông tin và trực tiếp gặp thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng (xã Kỳ Xuân, H.Kỳ Anh), các thông tin về họ tên bố, mẹ, chị, em gái, quê quán của liệt sĩ này đều hoàn toàn trùng khớp với nội dung thông tin trong cuốn nhật ký của Cao Xuân Tuất.

Ông Nguyễn Tiến Huế (người cùng xóm, nhập ngũ cùng đợt với liệt sĩ Cao Văn Tuất) khẳng định: Cao Xuân Tuất trong cuốn nhật ký và Cao Văn Tuất là một người.

UBND tỉnh Hà Tĩnh kết luận, căn cứ thông tin trong cuốn nhật ký, bản trích lục liệt sĩ, hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết quả thẩm tra, xác minh, khẳng định liệt sĩ Cao Xuân Tuất trong cuốn nhật ký với liệt sĩ Cao Văn Tuất là một người.

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Cục Chính trị Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh đang giao các ngành chức năng phối hợp với UBND H.Kỳ Anh hướng dẫn, tham mưu các nội dung liên quan để cựu binh Mỹ kết nối thông tin, tổ chức bàn giao cuốn nhật ký cho người thân, gia đình liệt sĩ.