Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc bị tuyên tử hình vì nhận hối lộ

Tuy nhiên, tòa án nói trên đã hoãn án tử hình đối với cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện (63 tuổi) trong hai năm, lưu ý rằng ông này đã thú nhận hành vi phạm tội của mình, theo Tân Hoa xã.

Ông Đường đã nhận hối lộ, bao gồm tiền mặt và tài sản trị giá hơn 268 triệu nhân dân tệ (hơn 995 tỉ đồng) ở nhiều vị trí khác nhau từ năm 2007 đến năm 2024.

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11.2024 Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Vào tháng 5.2024, Tân Hoa xã đưa tin ông Đường Nhân Kiện bị điều tra về nghi vấn vi phạm nghiêm trọng điều lệ của đảng Cộng sản Trung Quốc và pháp luật, nhưng không cung cấp chi tiết. Sáu tháng sau, ông Đường bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Đường từng giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau tại Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, cũng như tại chính quyền khu tự trị Quảng Tây và tỉnh Cam Túc. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc vào tháng 12.2020.

Vào năm 2013, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình công bố chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, nhấn mạnh rằng công tác chống tham nhũng cần phải triển khai ở mọi cấp.

Đến tháng 1.2025, ông Tập Cận Bình cảnh báo tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và vẫn đang gia tăng.