Cựu 'bom sex' Katie Price bị tình cũ tố lăng nhăng, dan díu với nhiều trai trẻ

Carl Woods và Katie Price thời còn bên nhau. Anh kém cựu "bom sex" này 11 tuổi ẢNH: GETTY

Trên The Sun, Carl Woods tố Katie Price nhiều lần lừa dối anh trong khoảng thời gian hẹn hò từ năm 2020 đến 2023. Đáng chú ý, anh nhắc đến vụ tai nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến cựu người mẫu 7X phải ngồi xe lăn, khẳng định nguyên nhân dẫn đến sự cố này không giống như những gì cô chia sẻ.

"Katie kể với mọi người rằng vụ tai nạn xảy ra ở một công viên giải trí và sau đó cô ấy nói rằng vụ việc xảy ra khi cô ấy đang đùa giỡn và giả làm một con ngựa. Chuyện này thực tế xảy ra vì cô ấy đã nổi điên sau khi tôi chất vấn cô ấy về chuyện lừa dối tôi để quan hệ với một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng đang chơi cho đội tuyển Anh. Cô ấy rất thất vọng vì bị tôi bắt quả tang", người đàn ông 35 tuổi chia sẻ với trang tin.

Anh kể thời điểm đó Katie Price nhắn tin khiêu dâm với một người khác và bị anh phát hiện. "Khi bị tôi chất vấn, cô ấy trở nên điên cuồng vì bị phát hiện. Cô ấy chạy khỏi phòng, xuống cầu thang thoát hiểm, băng qua quầy lễ tân khách sạn và đi thẳng ra khỏi bãi đậu xe. Cô ấy chạy như kẻ mất trí, xuyên qua bụi cây và bị ngã gãy chân". Họ đã ở bệnh viện suốt đêm, khi tỉnh táo lại, cựu "bom sex" hứa với bạn trai rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.

Nữ người mẫu Anh được tình trẻ chăm sóc sau tai nạn gãy chân hồi 2020 ẢNH: BACKGRID

Tuy nhiên, Carl Woods cho biết Katie Price không giữ lời. Thời gian họ bên nhau, anh phát hiện bạn gái đã lừa dối anh với tổng cộng 4 người đàn ông và tất cả đều trẻ hơn Price. Woods khẳng định những hành vi sai trái của ngôi sao sinh năm 1978 khiến anh bị suy sụp đến mức khoảng thời gian đẹp nhất trong mối quan hệ của họ là khi Price phải ngồi xe lăn sau vụ tai nạn kể trên vì lúc đó cô không thể phản bội người yêu. Thời gian đó, Woods chuyển đến sống cùng bạn gái, chăm sóc cô 24/7 khiến tình cảm của cả hai rất khăng khít nhưng sau khi nữ người mẫu 7X phục hồi, mối quan hệ của họ lại tuột dốc.

Đến năm 2021, Carl Woods cầu hôn Katie Price nhưng mọi thứ vẫn tồi tệ. Anh cho biết bản thân nhiều lần nghi ngờ việc mình bị "cắm sừng" nhưng vì không có bằng chứng để đối chất nên chọn cách bỏ qua. Có lần, Katie Price bị phát hiện qua lại với người đàn ông khác. Khi bị chất vấn, cô tỏ ra hối lỗi và giải thích tất cả chỉ là do say xỉn. Sao nữ chương trình My Crazy Life nhiều lần hứa hẹn sẽ thay đổi và muốn có con với Woods nhưng tiếp tục lừa dối anh. Năm ngoái, cô bị phát hiện dan díu với một cầu thủ bóng đá 23 tuổi. "Katie đã nói dối rằng đó là bác sĩ trị liệu của cô ấy. Tôi hỏi cô ấy: Em có khỏa thân trước mặt tất cả các nhà trị liệu không?", Woods kể.

Carl Woods cho biết bản thân chịu nhiều tổn thương trong mối tình với Katie Price ẢNH: INSTAGRAM NV

Cuối cùng, Carl Woods quyết định chấm dứt mối quan hệ với Katie Price vào tháng 12.2023. "Katie biến mình thành người phụ nữ hoàn hảo của bạn để bạn luôn theo đuổi giấc mơ đó, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Tôi không biết người phụ nữ này thực sự là ai", anh chia sẻ. Woods cũng tiết lộ mặc dù đã chia tay và có tình mới, thỉnh thoảng cựu "bom sex" vẫn gửi cho mình những tin nhắn thân thiết.

Bạn trai cũ của Price nói anh tan vỡ vì mối quan hệ này. "Tôi cảm thấy oán giận bản thân và trở nên vô cùng đau khổ. Tôi thực sự yêu cô ấy nhưng cô ấy đã làm tôi suy sụp. Tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc và tôi cầu Chúa cho cô ấy tìm được người đàn ông phù hợp với mình", anh tâm sự.

Trong khi Carl Woods đưa ra những thông tin trên, người phát ngôn của Katie Price cho biết một người tình cũ đang cố gắng moi tiền từ cô. Vị này chia sẻ: "Đối với một người không muốn nổi tiếng, anh ấy đang không làm tốt việc đó".