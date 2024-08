Cựu 'bom sex' Katie Price ra sao sau khi phá sản lần hai

Việc Katie Price bị bắt giữ với gương mặt băng bó hậu dao kéo gây sốc. Nghệ sĩ 7X bị bắt tạm giam vì không có mặt tại tòa án trong phiên điều trần diễn ra vào ngày 30.7, là một phần trong thủ tục tuyên bố phá sản và không có lời giải thích nào cho sự vắng mặt này.

Katie Price bị bắt tại sân bay Heathrow (Anh) sau đó tạm giam tại đồn cảnh sát để ra hầu tòa vào ngày hôm sau DAILY MAIL

Katie Price từng là mỹ nhân nóng bỏng quyến rũ bậc nhất làng giải trí Anh. Khi tên tuổi ở đỉnh cao nổi tiếng trong những năm 2000, cô được gắn với biệt danh "bom sex" vì là một trong số những người mẫu chuyên chụp ảnh khêu gợi được săn đón. Người đẹp tham gia nhiều chương trình đình đám như Jordan, I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!, Katie & Peter, Loose Women… và còn đóng phim, phát hành sách.

Tuy nhiên do lạm dụng dao kéo, nhan sắc và danh tiếng của Katie Price dần tụt dốc không phanh. Cô tuyên bố phá sản và đánh mất cuộc sống xa hoa cùng khối tài sản trị giá hàng triệu bảng Anh vào cuối năm 2019. Đến tháng 3 năm nay, Katie Price tiếp tục tuyên bố phá sản lần thứ hai do chưa thanh toán khoản thuế hơn 750.000 bảng Anh, theo The Guardian.

Nhan sắc quyến rũ, vóc dáng gợi cảm tự nhiên của cựu bom sex biến mất do cô nghiện phẫu thuật thẩm mỹ INSTAGRAM NV

Katie Price vừa trở về Anh sau chuyến nghỉ mát và phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 10.000 bảng Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ, cùng con trai Harvey 22 tuổi và bạn trai 31 tuổi JJ Slater. Trong loạt ảnh chụp khi bị bắt giữ tại sân bay, gương mặt cô vẫn đang được băng bó và đeo băng dính màu đen quanh đầu và mặt, theo Daily Mail.

Vài ngày trước, thông qua trang Instagram cá nhân, Katie cho biết cô sẽ bị bắt giữ tại sân bay nhưng đề nghị cảnh sát cho phép sự tôn trọng và bảo vệ dành cho con trai, với lý do rằng việc chứng kiến cảnh tượng này sẽ gây khó chịu cho Harvey.

Cựu người mẫu nổi tiếng khẳng định cô đến Thổ Nhĩ Kỳ để quay một bộ phim tài liệu về phẫu thuật thẩm mỹ. Dù đang bị đối xử như một kẻ tội phạm nhưng hoàn cảnh tài chính không may mắn không thể biến cô thành tội phạm hay người xấu. Ngôi sao của I'm a Celebrity không hề xấu hổ về vụ bắt giữ này và giải thích rằng việc cô phá sản lần thứ hai là do các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần và suy sụp vì PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương).

Katie Price nói phải tiếp tục làm việc để đáp ứng các yêu cầu trả nợ từ lệnh phá sản. Cô khẳng định không trốn tránh và nghiêm túc giải quyết vấn đề. "Tôi đang cố gắng hết sức để sửa chữa mọi thứ trong thời điểm cực kỳ khó khăn này. Tôi sẽ tiếp tục điều trị các chứng rối loạn sức khỏe tâm thần vì lợi ích của bản thân và gia đình", Katie viết. Cô hứa sẽ trả nợ cho các chủ nợ và hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết một cách cẩn thận và có sự thông cảm.

Cựu "bom sex" đi dạo ở Istanbul sau ca phẫu thuật căng da mặt lần thứ sáu cùng con trai với gương bị băng bó và bầm tím dù đeo kính râm to bản DAILY MAIL

Vào tháng 5, bà mẹ năm con bị đuổi khỏi dinh thự Mucky Mansion ở Horsham, West Sussex, Anh. Khu điền trang trị giá 2 triệu bảng Anh được Katie mua vào năm 2014 nay đang được rao bán với giá 1,5 triệu bảng Anh, theo Standard. Người mẫu 46 tuổi sau đó phải chuyển đến một căn nhà cho thuê với giá 5.000 bảng Anh mỗi tháng.

Tại phiên điều trần vào tháng 2, Katie bị yêu cầu phải trả 40% thu nhập hàng tháng từ trang web giải trí dành cho người lớn OnlyFans cho người được ủy thác trong ba năm tiếp theo, liên quan đến lần phá sản đầu tiên của cô. Đến tháng 3, Katie Price bị tuyên bố phá sản lần thứ hai do chưa thanh toán khoản thuế hơn 750.000 bảng Anh.