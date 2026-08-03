Cựu ca sĩ Thái Lan kiện Singapore Airlines vì sự cố xiên gà

Sự cố hy hữu trên chuyến bay Singapore Airlines

Theo tờ The Independent dẫn hồ sơ từ tòa án liên bang Mỹ, nguyên đơn là cô Briohny Smyth (44 tuổi), từng sở hữu album đạt chứng nhận bạch kim tại Thái Lan khi mới 13 tuổi và hiện đang giảng dạy yoga tại Los Angeles (Mỹ). Vụ việc xảy ra trên chuyến bay của Singapore Airlines trong hành trình đến Los Angeles vào ngày 28.7.2024. Khi đang dùng suất ăn ở khoang hạng thương gia, cô Smyth không may nuốt phải một mảnh gỗ sắc nhọn gãy ra từ chiếc xiên gà satay. Mảnh gỗ lập tức mắc kẹt ở cổ họng.

Trong đơn khiếu nại gửi Tòa án liên bang Los Angeles hôm 24.7, cựu ca sĩ này cho biết dị vật khiến cô chịu đựng cơn đau dữ dội, ho sặc sụa và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Suốt chuyến bay, người phụ nữ này phải trải qua cảm giác đau đớn cùng sự hoảng loạn tinh thần khi cố gắng tống vật thể lạ ra ngoài. Cuối cùng, cô mới khạc ra được một mảnh gỗ nhọn dài khoảng 2,8cm.

Một máy bay của Hãng hàng không Singapore Airlines ẢNH: AFP

Trích dẫn từ đơn kiện do The Independent tiếp cận, sau sự cố nói trên, cô Smyth liên tục bị khó chịu ở cổ họng, giọng nói khàn, căng tức và đau đớn mỗi khi nói chuyện hay hát lâu. Kết quả khám tại bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng sau đó xác định dây thanh quản của cô đã bị sẹo và tổn thương, hoàn toàn trùng khớp với vết thương do dị vật sắc nhọn gây ra.

Đáng chú ý, đơn kiện nhấn mạnh nạn nhân "dùng bữa hoàn toàn đúng cách" và không có bất kỳ lỗi nào. Tờ The Independent cho biết thêm, Smyth vốn là ca sĩ chuyên nghiệp, huấn luyện viên sức khỏe và diễn giả. Sinh kế của cô phụ thuộc rất lớn vào độ trong và khả năng phát âm của chất giọng.

Hậu quả từ việc nuốt phải mảnh gỗ không chỉ dừng lại ở vết thương. Cô Smyth phải gánh chịu nhiều thiệt hại như giảm khả năng thu nhập, ảnh hưởng sự nghiệp và xuất hiện tâm lý sợ hãi, lo âu mỗi khi ăn uống hay bước lên máy bay. Hiện cô đang yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí y tế phát sinh, khoản thu nhập bị mất trong quá khứ lẫn tương lai, cùng tổn thất tinh thần và các chi phí pháp lý liên quan.

Theo The Independent, khi được liên hệ, người phát ngôn của Singapore Airlines chỉ phản hồi ngắn gọn qua email rằng hãng "không thể bình luận về các vụ kiện đang trong quá trình giải quyết".

Những vụ kiện liên quan đến suất ăn máy bay

Cũng theo ghi nhận từ The Independent, đây không phải lần đầu tiên các hãng hàng không vướng vào rắc rối pháp lý liên quan đến dịch vụ ăn uống trên chuyến bay.

Năm ngoái, Singapore Airlines từng bị một bác sĩ tại New York (Mỹ) kiện vì phục vụ món tôm dù người này đã cảnh báo trước về tình trạng dị ứng hải sản nghiêm trọng của mình. Sự việc khiến máy bay từ Frankfurt (Đức) đi New York phải hạ cánh khẩn cấp xuống Paris (Pháp) để cấp cứu nạn nhân.

Vào năm 2024, hãng JetBlue cũng bị một hành khách kiện vì món kem kẹp đông cứng "đến mức nguy hiểm" làm người này gãy răng cửa ngay trên máy bay.

Mới đây nhất, hồi tháng 11 năm ngoái, hãng Qatar Airways đã đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường 5 triệu USD (tương đương khoảng 127 tỉ đồng). Nguyên nhân do tiếp viên hàng không của hãng này cho một bé gái 3 tuổi ăn thanh sô-cô-la chứa sữa bất chấp lời cảnh báo của người mẹ, khiến cháu bé bị sốc phản vệ và phải nằm điều trị tích cực suốt hai ngày.