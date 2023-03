Cựu cầu thủ đội Ninh Bình không còn bị treo giò vĩnh viễn

Vào năm 2014, Phòng PC45 (Công an tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện một số cầu thủ có dấu hiệu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số các trận đấu tại CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình trong quá trình thi đấu ở các giải V- League năm 2014 do VFF tổ chức và AFC Cup do Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức.



Vào thời điểm đó, CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình tham gia 3 giải đấu chính thức gồm: giải vô địch quốc gia V-League 2014, Cúp quốc gia 2014 và AFC Cup 2014.

Quang Hùng BÁO BÓNG ĐÁ

Ngày 25.8.2014, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đưa ra xét xử vụ 9 cầu thủ của CLB Vissai Ninh Bình gồm Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng với các tội danh "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Theo đó, tòa tuyên án Trần Mạnh Dũng chịu 30 tháng tù, Lê Quang Hùng và Nguyễn Mạnh Dũng 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng. Các cầu thủ còn lại nhận mức án 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Cũng thời điểm này, VFF đã quyết định áp dụng mức xử phạt cao nhất tại Quy định kỷ luật của VFF, cấm thi đấu vĩnh viễn với 9 cầu thủ nói trên.

Ở trận đấu diễn ra ngày 18.3.2014 tại Malaysia trong khuôn khổ AFC Cup, Vissai Ninh Bình bị Kelantan dẫn trước 1-2 trong hiệp một. Nhưng sang hiệp 2, đội Ninh Bình lội ngược dòng để thắng chung cuộc 3-2. Sau khi từ Malaysia trở về, toàn đội đã bị cơ quan chức năng điều tra.

Tất cả đều thừa nhận thắng cá độ hơn 800 triệu trong trận đấu này. Nhóm 9 cầu thủ đã thống nhất tham gia cá độ bắt kèo "tài ba hòa cả trận" và giành phần thắng từ nhà cái có tên Đào Đức Lợi.

Ngày 1.3.2023, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với Lê Quang Hùng.

Theo quyết định này, cựu cầu thủ Lê Quang Hùng sẽ phải chịu thời gian thử thách là 6 tháng theo Quy định về kỷ luật của VFF. Bên cạnh đó, cựu binh của Visai Ninh Bình được tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức kể từ ngày quyết định có hiệu lực.