Cựu CEO LEGO: Đừng cố trở thành một CEO, hãy trở thành người có giá trị

Ông Jørgen Vig Knudstorp chọn cơ sở giáo dục đầu tiên ghé thăm trong chuyến công tác tại Việt Nam là Trường đại học Văn Lang

Từng được truyền thông quốc tế và giới học thuật ca ngợi là một trường hợp kinh điển (case study) về xoay chuyển tình thế và đổi mới sáng tạo, ông Jørgen Vig Knudstorp - cựu CEO kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn LEGO - đã chọn cơ sở giáo dục đầu tiên ghé thăm trong chuyến công tác tại Việt Nam là Trường đại học Văn Lang.

Chia sẻ trước hàng trăm sinh viên và giảng viên, ông không giấu được sự xúc động: "Thật sự rất ấn tượng khi có mặt tại campus Trường đại học Văn Lang hôm nay. Nơi này vượt xa kỳ vọng ban đầu của tôi. Đất nước của các bạn có truyền thống giáo dục sâu sắc và chất lượng cao. Đây là một quốc gia luôn nhìn về tương lai chứ không ngoái lại quá khứ - điều đó mang lại cho tôi niềm lạc quan to lớn về thế hệ trẻ Việt Nam".

AI cần sự làm chủ của con người, đừng biến công nghệ thành "lối tắt lười biếng"

Trước bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động và có thể tự động hóa từ viết mã lệnh, viết văn cho đến thiết kế, câu hỏi về giá trị không thể thay thế của con người được đặt ra cho vị cựu CEO.

Ông Jørgen Vig Knudstorp nhấn mạnh vai trò của tư duy phản biện, kiến thức chuyên môn và tinh thần học hỏi suốt đời khi sử dụng AI

Theo ông Jørgen Vig Knudstorp, công nghệ dù tân tiến đến đâu vẫn luôn cần sự định hướng, tương tác và giám sát từ con người. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc AI làm được gì, mà là người trẻ sử dụng AI với tâm thế nào.

"AI có thể bị lạm dụng trong học tập: bạn tra cứu câu trả lời và sau đó ngừng suy nghĩ. Đó là cách học sai lầm," ông nhấn mạnh. "Là một nhà tuyển dụng, tôi mong đợi các bạn làm chủ công cụ, có tư duy phản biện để so sánh, đối chiếu kết quả của AI với nhận định của chính mình trước khi ra quyết định".

Tư duy của "Người xây dựng": Học qua trải nghiệm và dũng cảm đối diện nghịch cảnh

Triết lý nổi tiếng của LEGO - Playful Learning (học thông qua trải nghiệm và tương tác) - được ông Jørgen đúc kết thành bài học sống còn cho sinh viên: Hãy tiếp cận cuộc sống bằng tâm thế của người xây dựng (Builder). Khi một đứa trẻ lắp ghép gạch hay một lập trình viên xây dựng thuật toán, bản chất đều là sự thử nghiệm dựa trên các khối logic. Việc tiếp cận vấn đề như một trò chơi giúp giảm thiểu nỗi sợ thất bại, mở rộng không gian sáng tạo và thúc đẩy động lực nội tại thay vì học hay làm vì nghĩa vụ.

Nhìn lại giai đoạn tiếp quản LEGO khi mới 33 tuổi - thời điểm công ty đứng bên bờ vực phá sản - ông cho rằng điều giúp ông đưa tập đoàn vượt qua bão giông không phải là sự táo bạo mù quáng, mà là sự dũng cảm buông bỏ những quy ước cũ kỹ và dám chạm vào những định kiến bất biến.

"Bạn phải đủ dũng cảm để nói ra những gì mình nghĩ, bảo vệ sự thật và tri thức một cách văn minh, ngay cả khi điều đó có thể khiến bạn mất việc. Nhưng để thực sự tò mò và dấn thân, bạn cần sự can đảm rất lớn. Những người dám chấp nhận rủi ro lớn nhất vẫn luôn biết sợ, nhưng họ coi nghịch cảnh là bạn để tiến bộ", ông Jørgen nhấn mạnh.

"Đừng đặt mục tiêu làm CEO, hãy học cách làm một người có giá trị"

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những bạn trẻ đang khao khát vị trí lãnh đạo từ khi còn rất trẻ, cựu CEO LEGO chia sẻ góc nhìn điềm tĩnh và đầy trải nghiệm: "Đừng cố gắng trở thành một CEO, bởi đó không phải là mục tiêu trọn vẹn của cuộc đời. Hãy cố gắng trở thành một người có giá trị, một người tử tế và một cộng sự đáng tin cậy - rồi những điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến".

Ông khuyên sinh viên nên xây dựng cho mình lòng tự trọng (self-esteem) - niềm tin vững vàng vào giá trị bản thân ngay cả khi vấp ngã, thay vì chỉ chăm chút cho sự tự tin bề nổi; đồng thời học cách chấp nhận các bất đồng lành mạnh, duy trì sự hài hòa giữa thân - tâm và linh hoạt thích ứng khi kế hoạch không diễn ra như dự tính.

Thông qua việc kết nối với các nhà lãnh đạo và chuyên gia quốc tế, Trường đại học Văn Lang chú trọng mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những chuyển động của công nghệ và kinh doanh, đồng thời phát triển tư duy độc lập trước những thách thức mới.

Qua những cuộc đối thoại trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, đội ngũ giảng viên và sinh viên có cơ hội tiếp cận những góc nhìn đa chiều về công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực lãnh đạo, từ đó củng cố tư duy độc lập, chủ động thích ứng với sự thay đổi và chuẩn bị năng lực cần thiết cho thị trường lao động trong tương lai.