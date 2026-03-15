Cựu chiến binh sưu tầm hơn 200 kỷ vật về các kỳ bầu cử Quốc hội

Những ngày qua, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình (68 tuổi, ở khu phố Mỹ Thạnh, phường Bến Cát, TP.HCM) cho biết đã đón khá nhiều vị khách trẻ tuổi đến xem và tìm hiểu về những kỷ vật, hiện vật liên quan các kỳ bầu cử Quốc hội do ông sưu tầm, lưu giữ nhiều năm qua.

Các tư liệu lịch sử về 15 kỳ bầu cử Quốc hội được ông Bình lưu giữ cẩn thận và trưng bày tại nhà dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: H.G

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Bình cho biết từ năm 1982 ông bắt đầu sưu tầm và lưu giữ hàng trăm tư liệu về các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân năm nay, những kỷ vật liên quan đến 15 kỳ bầu cử được mang ra trưng bày trang trọng tại căn phòng của gia đình.

Ông Nguyễn Tiến Bình trong căn phòng trưng bày kỷ vật về các kỳ bầu cử Quốc hội ẢNH: H.G

Trong số đó phải kể đến những tư liệu liên quan đến cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I diễn ra ngày 6.1.1946.

"Kỳ bầu cử ngày 6.1.1946 là ngày hội toàn dân và là ngày vui của cả nước, in đậm mãi trong người Việt Nam", ông Bình chia sẻ.

Tin chính thức về kết quả cuộc Tổng tuyển cử tại Hà Nội ngày 6.1.1946 đăng trên báo Dân Quốc ẢNH: H.G

Các hiện vật khá phong phú gồm các thông tin truyền đơn cách mạng, sách về Hiến pháp, đạo luật, sắc lệnh qua các thời kỳ, tem thư, báo chí cách mạng...

Tấm thẻ công dân và thẻ cử tri cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ẢNH: H.G

Ông Bình chia sẻ rằng, việc sưu tầm không chỉ lưu giữ các chứng tích mang giá trị lịch sử mà còn góp phần nhắc nhở về ý nghĩa của lá phiếu, quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Từng tư liệu, kỷ vật đều được ông giữ gìn cẩn thận và tỉ mỉ suốt nhiều năm.

Tấm thẻ cử tri qua các năm ẢNH: H.G

Ngoài lưu giữ kỷ vật, tư liệu về các kỳ bầu cử Quốc hội, người cựu chiến binh này cũng lưu giữ rất nhiều tư liệu, kỷ vật liên quan đến ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2.9; ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam...

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ẢNH: H.G

"Các tư liệu này mỗi khi đến dịp, tôi lại hệ thống lại và trưng bày tại nhà và thông báo đến anh em cựu chiến binh, Đảng viên chi bộ cơ sở và các bạn đoàn viên thanh niên ở địa phương đến xem và tìm hiểu. Tôi rất vui khi những thông tin có giá trị lịch sử này có thể lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là các đoàn viên, thanh thiếu nhi", ông Bình chia sẻ.

Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu lần đầu tiên năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hình ảnh Bác thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân ẢNH: H.G

Được biết, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình sẽ tiếp tục trưng bày số hiện vật này tại nhà trong những ngày tới để mọi người có thể đến xem và tìm hiểu rõ hơn 15 kỳ bầu cử Quốc hội đã qua.