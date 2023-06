Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc áp đặt cấp dưới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án sai phạm trồng cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội, liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trong số 15 bị can, ông Chung bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.



Hồi tháng 4, Viện KSND tối cao ra quyết định trả hồ sơ vụ án này để yêu cầu điều tra bổ sung, trong đó có nội dung làm rõ hành vi của cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khi chỉ đạo ông Lê Văn Dục, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, và nhân viên cấp dưới để đặt hàng giao Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (gọi tắt là Công ty Sinh Thái Xanh) thực hiện trồng cây.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc chỉ đạo, áp đặt cấp dưới đặt hàng công ty thân quen trong việc xây dựng vườn ươm, trồng cây xanh PHÚC BÌNH

Đang trốn nợ thì được gọi về trồng cây

Theo kết luận điều tra ban hành hồi tháng 3, công tác trồng mới, thay thế cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội từ năm 2016 - 2019 là dịch vụ công ích; việc lựa chọn nhà thầu thực hiện phải áp dụng theo hình thức đấu thầu. Tuy nhiên, ông Chung đã can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thay vì đấu thầu lại chuyển sang đặt hàng với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và Công ty Sinh Thái Xanh.

Với mục đích "rút ruột" ngân sách, các bị can tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội câu kết với các bị can tại Công ty Sinh Thái Xanh và đơn vị liên quan nâng khống giá đầu vào các loại cây, gây thiệt hại hơn 34 tỉ đồng.

Công ty Sinh Thái Xanh do bị can Bùi Văn Mận làm giám đốc. Mận khai khoảng tháng 6.2016, khi đang trốn nợ ở tỉnh Lâm Đồng thì được ông Chung gọi ra Hà Nội trồng cây, vì vậy đã thành lập công ty. Thực tế, Công ty Sinh Thái Xanh không có thiết bị máy móc, đội ngũ kỹ sư.

Từ chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Sinh Thái Xanh được đặt hàng trồng hàng nghìn cây xanh, qua đó thu lời bất chính và gây thiệt hại ngân sách hơn 17,7 tỉ đồng. Điển hình trong số này là dự án vườn ươm tại nút giao QL21A và dự án trồng cây keo trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ năm 2018.

Khai về mối quan hệ với bị can Mận, ông Chung thừa nhận quen biết nhưng chỉ là quan hệ cá nhân, không có chuyện can thiệp, giới thiệu để Công ty Sinh Thái Xanh được đặt hàng trồng cây. Tại bản kết luận bổ sung vừa được ban hành, ông Chung nói phải đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết bị can Mận là Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phủ nhận chỉ đạo cấp dưới đặt hàng Công ty Sinh Thái Xanh xây dựng vườn ươm tại nút giao QL21A cũng như thay đổi phương thức từ đấu thầu sang đặt hàng để giao công ty này trồng cây trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ năm 2018.

Tuy nhiên, bị can Bùi Văn Mận lại khai từng nhiều lần được ông Chung gọi điện hỏi ý kiến hoặc yêu cầu đến nút giao QL21A để bàn về xây dựng vườn ươm. Ông Chung cũng từng gọi điện và đồng ý để bị can Mận trồng cây hai bên đại lộ Thăng Long, sau này Công ty Sinh Thái Xanh tiếp tục triển khai trồng cây trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ.

Ông Nguyễn Đức Chung trong một phiên tòa PHÚC BÌNH

"Cho thằng Mận vào, chỉ hơn 3 tỉ thôi"

Khai với cơ quan điều tra, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho hay, khoảng nửa đầu tháng 9.2016, sau khi kết thúc cuộc họp tại trụ sở UBND TP.Hà Nội, ở hành lang bên ngoài phòng họp, ông được bị can Nguyễn Đức Chung trao đổi về việc xây dựng vườn ươm tại nút giao QL21A.

Khi đó, ông Chung nói "cho thằng Mận vào, chỉ hơn 3 tỉ thôi". Thực hiện chỉ đạo, ông Dục yêu cầu cấp dưới tại Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện đặt hàng Công ty Sinh Thái Xanh.

Còn với dự án trồng cây trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ, ban đầu Sở KH-ĐT Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội đề xuất thực hiện đấu thầu. Thế nhưng, khoảng cuối tháng 2.2018, khi đang chờ dự họp, ông Dục được ông Chung chỉ đạo "anh về làm tờ trình trồng cây keo trên đường để 3 sở ký đặt hàng thằng Mận làm…".

Tiếp đó, ông Dục yêu cầu cấp dưới làm tờ trình theo nội dung như ông Chung chỉ đạo. Gần 1 tháng sau, liên sở có tờ trình đề xuất thay đổi phương thức từ đấu thầu sang đặt hàng, giao Công ty Sinh Thái Xanh thực hiện. Ông Chung và UBND TP.Hà Nội có văn bản đồng ý.

Ngược với lời khai của ông Dục, bị can Nguyễn Đức Chung khẳng định không có chuyện chỉ đạo miệng cựu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về việc làm tờ trình thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu như đã nêu.

Dù vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định có đủ cơ sở xác định ông Chung chỉ đạo, áp đặt, buộc ông Lê Văn Dục giao cấp dưới thực hiện đặt hàng Công ty Sinh Thái Xanh xây dựng vườn ươm tại nút giao QL21A.

Với dự án trồng cây trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ, trong lúc Văn phòng UBND TP.Hà Nội chưa tham mưu đề xuất về phương án đấu thầu, cựu Chủ tịch Hà Nội lại chỉ đạo miệng ông Dục làm tờ trình thay đổi phương thức sang đặt hàng.

Khi liên sở có tờ trình, bị can cho ý kiến: "Tôi đồng ý, giao anh Toản, Phó chủ tịch chỉ đạo, quyết định. Cần khẩn trương cho trồng cây trên tất cả các tuyến đường ngoại ô".

Do lời khai của ông Nguyễn Đức Chung, Bùi Văn Mận và Lê Văn Dục mâu thuẫn, cơ quan điều tra tiến hành cho 3 người đối chất. Kết quả, các bị can và ông Dục đều giữ nguyên lời khai.