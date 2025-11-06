Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố nghỉ hưu

"Tôi sẽ không tái tranh cử vào quốc hội. Với lòng biết ơn, tôi mong chờ năm cuối cùng được phục vụ với tư cách là đại diện đáng tự hào của các bạn", cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (85 tuổi, đảng Dân chủ) nói trong đoạn video được công bố ngày 6.11, chủ yếu nhằm nhắn nhủ cử tri của bà tại San Francisco (bang California), theo AFP.

Bà Nancy Pelosi nắm chiếc búa Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào năm 2019 ẢNH: AP

Quyết định nói trên đồng nghĩa bà Pelosi sẽ rời Hạ viện Mỹ sau gần 40 năm làm hạ nghị sĩ. "Thông điệp của tôi gửi đến thành phố tôi yêu là: San Francisco, hãy ghi nhớ sức mạnh của mình. Chúng ta đã làm nên lịch sử. Chúng ta đã đạt được tiến bộ và chúng ta luôn là những người đi đầu. Giờ đây, chúng ta phải tiếp tục như thế, bằng cách duy trì vai trò là những người tham gia tích cực trong nền dân chủ và chiến đấu vì những lý tưởng Mỹ mà chúng ta trân quý", nữ chính trị gia kỳ cựu nói.

Bà Nancy Pelosi đắc cử vào Hạ viện lần đầu năm 1987 sau khi tham gia bộ máy chính trị tại California. Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ, với nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2007-2011 và nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2019-2023.

Trong nhiệm kỳ đầu, bà đã lèo lái Hạ viện thông qua dự luật biểu tượng mang tên Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (còn gọi là Obamacare), những cải cách tài chính sau cuộc đại suy thoái năm 2009 và bãi bỏ một chính sách kỳ thị các quân nhân thuộc cộng đồng LGBTQ.

Trong nhiệm kỳ 2 của bà, Hạ viện Mỹ đã 2 lần luận tội Tổng thống Donald Trump nhưng cả 2 lần ông được Thượng viện tuyên vô tội.

Khi đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, bà Pelosi thông báo sẽ không tái tranh cử chức lãnh đạo đảng.

Dù vậy, bà vẫn là một thành viên Hạ viện và có được chức Chủ tịch Hạ viện danh dự. Bà Pelosi vẫn giữ sức ảnh hưởng lớn trên chính trường khi được cho là người âm thầm đứng sau việc rút lui của ông Joe Biden trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024, cũng như nỗ lực vẽ lại bản đồ bầu cử tại California vừa qua.

Trong suốt sự nghiệp chính trị, bà Pelosi đã gây quỹ được hơn 1 tỉ USD. Năm ngoái, bà bị té dẫn đến nứt xương và phải phẫu thuật. Hồi năm 2022, chồng bà bị tấn công tại nhà riêng và đến nay vẫn đang còn trong quá trình hồi phục.

Nữ chính trị gia chưa công bố bước tiếp theo sau khi về hưu.