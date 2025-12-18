Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Sáng nay 18.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa được mở do nhiều bị cáo có đơn kháng cáo, trong số này có cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9 ẢNH: PHÚC BÌNH

Hồi tháng 9, Nguyễn Duy Hưng bị tòa sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã nộp thêm hơn 47 tỉ đồng, khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc thông qua mối quan hệ với nhiều cán bộ lãnh đạo, chủ động liên hệ, nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án trong…, thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Nhóm doanh nghiệp còn mạnh tay chi "bồi dưỡng" cho nhiều cựu quan chức. Trong đó, ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội) nhận 750 triệu đồng, ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) nhận 4 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang) nhận 8 tỉ đồng, Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng…

Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án điển hình sai phạm về đấu thầu, xảy ra tại nhiều địa phương. Sai phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bị cáo Hưng đã thao túng, làm suy thoái nhiều cán bộ, đảng viên, khiến nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự; cần áp dụng hình phạt nghiêm minh để răn đe.

Nhiều bị cáo trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo

Hồi tháng 9, ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội, bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ông Hà bị cáo buộc nhận lời nhờ vả của Nguyễn Duy Hưng, tác động đến lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, qua đó giúp Tập đoàn Thuận An được tham gia dự án cầu Đồng Việt, gây thiệt hại gần 97 tỉ đồng. Bị cáo hưởng lợi 750 triệu đồng.

Cựu Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội từng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên trước khi phiên phúc thẩm được mở thì đã rút đơn.

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, ông Hà mong được xem xét về sai phạm của bản thân, vì nghề nghiệp trợ lý, giúp việc cho lãnh đạo "có những rủi ro không thể lường trước được".

Riêng với số tiền 750 triệu đồng, ông Hà nói ban đầu nhận thức đây là tiền "anh em chơi với nhau nên Hưng cho", sau này mới thấy sai và đã nộp lại toàn bộ.

Bị cáo cũng nói "rất đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm", mong được hưởng khoan hồng để sớm có cơ hội trở về với gia đình, xã hội.

Một số bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An), Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Quảng Ninh), Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Tuyên Quang cũ)…