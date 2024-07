Cứu cụ bà 92 tuổi nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành

Khai thác bệnh sử, người thân cho biết, bà có tiền sử suy tim, hở van hai lá, hở van ba lá, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, viêm dạ dày - tá tràng, trước đó đã phẫu thuật cắt túi mật do sỏi túi mật. Một tháng nay, người bệnh thường xuyên cảm giác đau ngực sau xương ức, khó thở, đã được phát hiện hẹp tắc động mạch vành. Do tuổi cao lại có nhiều bệnh lý nền nên dù đã thăm khám tại một số bệnh viện nhưng chỉ được hướng dẫn điều trị nội khoa do e ngại rủi ro cao nếu can thiệp mạch. Tuy nhiên, việc điều trị nội khoa không hiệu quả, tình trạng đau ngực, khó thở ngày càng diễn tiến nặng, nguy kịch.

Ngày 10.7, bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Duy Trang, Phó giám đốc, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Gia An 115) cho biết, kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng ghi nhận tình trạng nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, hạ natri máu, tăng men gan, viêm tụy cấp trên nền bệnh nhân suy tim, hở van hai lá, hở van ba lá, bệnh tim thiếu máu cục bộ, rối loạn lipid máu, viêm dạ dày - tá tràng.

"Tình trạng này nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh sẽ có các nguy cơ sốc tim, ngưng tim, đột quỵ và tử vong. Chính vì vậy, các bác sĩ đã quyết định trước hết điều trị nội khoa tích cực để ổn định tình trạng rồi tiến hành can thiệp tim mạch - chụp, nong và đặt stent động mạch vành (DSA)", bác sĩ Trang chia sẻ.

Ê kíp đã tiến hành can thiệp chụp, nong và đặt stent động mạch vành cho bệnh nhân. Người bệnh tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng làm tăng nguy cơ cho quá trình can thiệp tim mạch. Sau nhiều giờ "cân não", ca can thiệp tim mạch đã diễn ra thành công. Người bệnh tiếp tục được điều trị nội khoa các bệnh lý nền và trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Trang thăm khám cho người bệnh sau hồi phục H.A

Bác sĩ Trang cho biết, mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn 2.000 người bệnh đến khám và điều trị các bệnh lý tim mạch. Nhiều trường hợp đến khám khi đã có tổn thương mạch vành nghiêm trọng, phải tiến hành can thiệp để tránh rủi ro cho tính mạng. Cụ bà là một trong hơn 2.000 ca đã được can thiệp tim mạch thành công tại bệnh viện. Trong hơn 2.000 ca này, có rất nhiều ca can thiệp khó, giúp người bệnh thoát khỏi nguy hiểm khi đã cận kề “cửa tử”.

"Bệnh tim mạch là bệnh lý phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Số ca mắc bệnh tim mạch ở độ tuổi trung niên và người trẻ cũng đang có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, các ca tim mạch ở người trẻ thường diễn tiến rất nặng, cần can thiệp rất nhanh để cứu sống người bệnh. Do đó cần thay đổi lối sống lành mạnh khoa học, chú ý chế độ ăn uống, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở... cần nhanh chóng thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa", bác sĩ Trang khuyến cáo.