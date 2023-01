Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ định kỳ hàng tháng, hàng quý

Chiều 17.1, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) để làm rõ tội “nhận hối lộ”, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Trung tướng Xô cho biết, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Bước đầu, Công an TP.HCM xác định từ năm 2014 đến 2021, ông Hình với vai trò là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định (Cục Đăng kiểm Việt Nam) nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm, mặc dù các trung tâm này chưa đủ điều kiện.





Ngoài ra, trong thời gian đương chức, ông Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng, hàng quý để bỏ qua sai phạm trong việc các trung tâm nhận hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp đăng kiểm trái quy định.

Trong vụ án này, Công an TP.HCM đã khởi tố 85 bị can, trong đó có nhiều người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhiều giám đốc của các trung tâm đăng kiểm.