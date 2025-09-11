Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trở lại 'Cầu thủ nhí' sau 3 năm

Trải qua 14 năm phát sóng, Cầu thủ nhí đã trở thành một trong những sân chơi dành cho các em nhỏ có niềm đam mê với bóng đá, giúp phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Năm 2025, chương trình tiếp tục trở lại với format mới cùng sự đồng hành của MC Đỗ Kim Phúc, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và diễn viên Lê Bống.

Sự trở lại của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nghiêm khắc với học trò trong quá trình huấn luyện Ảnh: NSX

Trong đó, sự trở lại của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn khiến nhiều người tò mò. Anh từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở những mùa trước. Sau 3 năm vắng bóng, cựu danh thủ quyết định trở lại show thực tế này và xem đây là một hành trình mới của mình.

Nguyễn Hồng Sơn là một trong những cái tên nổi bật của bóng đá Việt Nam, từng ghi dấu ấn với lối chơi kỹ thuật, quyết đoán. Mỗi lần tham gia Cầu thủ nhí, anh luôn để lại dấu ấn với phương pháp huấn luyện vừa nghiêm khắc vừa tràn đầy tình cảm. Anh không chỉ giúp các cầu thủ nhí nâng cao kỹ năng mà còn rèn luyện tinh thần đồng đội và sự kiên trì vượt khó. Chia sẻ về màn tái xuất của mình, cựu danh thủ kỳ vọng sẽ mang đến những chiến lược huấn luyện bài bản hơn, tiếp tục là người “truyền lửa” cho thế hệ sau.

Đỗ Kim Phúc đảm nhận vai trò MC của Cầu thủ nhí 2025 Ảnh: NSX

Ngoài ra, sự xuất hiện của Đỗ Kim Phúc cũng khiến người xem tò mò. Anh là vận động viên bóng đá nghệ thuật (freestyle football), từng giành nhiều thành tích ấn tượng. Đáng chú ý, anh là người Việt Nam đầu tiên được mời biểu diễn tại La Liga, giải vô địch quốc gia hàng đầu Tây Ban Nha. Năm 2024, anh trình diễn trong trận đấu giữa Deportivo Alavés và Atletico Madrid.

Năm nay, lần đầu đảm nhận vai trò MC của chương trình Cầu thủ nhí 2025, Đỗ Kim Phúc được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới. Với nhiều năm kinh nghiệm gắn bó cùng trái bóng, anh hứa hẹn sẽ tạo nên sự kết nối tự nhiên với các thí sinh, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tự tin theo đuổi đam mê bóng đá.

Theo nhà sản xuất, sự kết hợp của bộ ba Đỗ Kim Phúc - Hồng Sơn - Lê Bống sẽ mang đến một diện mạo mới cho Cầu thủ nhí 2025. Không chỉ đào tạo, họ còn mang những câu chuyện truyền cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ cầu thủ nhí. Chương trình dự kiến lên sóng lúc 11 giờ chủ nhật trên VTV3, bắt đầu từ 21.9.