Cựu diễn viên TVB bệnh tật, sống đơn độc ở tuổi 82

Lư Hải Bằng tiết lộ tình trạng sức khỏe khi dự một sự kiện mới đây CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01 hôm 3.1, Lư Hải Bằng gần đây tham gia một sự kiện dành cho những học viên từng tốt nghiệp các khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB. Dịp này, nam diễn viên kỳ cựu đã trò chuyện với đồng nghiệp Đặng Anh Mẫn về cuộc sống hiện tại. Khi được hỏi về sức khỏe, ông chia sẻ mình vẫn ổn, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nhưng một bên mắt đã bị mất thị lực. "Do tôi mắc bệnh tiểu đường lâu năm nên bị tăng nhãn áp ở một bên mắt, đến khi phát hiện ra thì không còn cách điều trị. Hiện mắt phải của tôi bị mù, mắt còn lại vẫn ổn", nghệ sĩ 82 tuổi chia sẻ. Ngoài mắc bệnh tiểu đường, ông Lư còn bị tắc nghẽn động mạch vành và từng phẫu thuật vào năm 2018. Nghệ sĩ này từng được Cổ Thiên Lạc hỗ trợ chi phí phẫu thuật, nằm viện.



Hiện Lư Hải Bằng vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn. Ông chú ý giữ gìn sức khỏe bằng chế độ ăn uống thanh đạm, ngủ nghỉ khoa học và vận động nhẹ nhàng. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ ông tham gia nhóm chạy bộ, leo núi có tài tử Châu Nhuận Phát, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ… Nam diễn viên gạo cội chia sẻ hiện tại ông duy trì thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Vì có vấn đề về tim, ông thường chạy chậm, cố gắng chạy đều đặn một tiếng mỗi ngày, không nghỉ giữa chừng sau đó ăn sáng với một miếng bánh mì, đồ uống đơn giản.

Nam diễn viên kỳ cựu đang sống một mình ở Hồng Kông CHỤP MÀN HÌNH

Khi được hỏi về kế hoạch đón tết âm lịch, Lư Hải Bằng chia sẻ vì chỉ có một mình nên ông không có kế hoạch gì đặc biệt mà chỉ tổ chức đơn giản, ấm cúng. Hiện nam nghệ sĩ sống một mình Hồng Kông do nhiều người thân đã qua đời, số khác đều đã sang Canada định cư. Ông không thấy mình lủi thủi một mình vì bên cạnh vẫn có nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Họ thường tụ họp, trò chuyện vui vẻ, quan tâm, hiểu rõ cuộc sống của nhau.

Nhắc đến diễn xuất, Lư Hải Bằng chia sẻ ông vẫn còn đam mê với công việc nhưng biết lượng sức mình, khi cảm thấy bản thân còn có thể làm tốt, ông không ngần ngại nhận lời. "Một khi đã diễn xuất, bạn sẽ bị nghiện cảm giác đó, đến khi không làm nữa sẽ thấy thật buồn tẻ", ông bày tỏ.

Ông có nhiều bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh bầu bạn tuổi già CHỤP MÀN HÌNH

Lư Hải Bằng sinh năm 1941, tham gia khóa đào nghệ sĩ của TVB đầu thập niên 1970 (cùng đợt với Châu Nhuận Phát, Ngô Mạnh Đạt) rồi từng bước trở thành tên tuổi quen thuộc trên màn ảnh Hồng Kông. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, ông từng hoạt động dưới trướng TVB, ATV, góp mặt trong hàng trăm tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình. Ông được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim: Thư kiếm ân cừu lục, Dương gia tướng, Trường Bình công chúa, Sóng gió khách sạn, Bí mật gia tộc, Kỳ án nhà Thanh, Đoạt mệnh kim, Đội chống tham nhũng, Thám tử mù…

Những năm gần đây, dù sức khỏe suy yếu và đã giảm bớt khối lượng công việc, khán giả vẫn thấy Lư Hải Bằng xuất hiện trong một số bộ phim: One Second Champion (2020), Zero to Hero (2021), Chilli Laugh Story (2022).