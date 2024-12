Cựu đội phó công an báo tin kế hoạch kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm

Ngày 20.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Sỹ Hoàng (45 tuổi, cựu Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM) mức án 1 năm 6 tháng tù; Lê Trọng Nghĩa (29 tuổi, cựu trinh sát) mức án 3 năm 6 tháng tù về cùng tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo điều 361 bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, quán bar Phương Lâm thành lập và hoạt động từ tháng 6.2006 tại P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú. Đến tháng 8.2010, quán chuyển đến P.Tân Quý, Q.Tân Phú do Trịnh Văn Lâm làm chủ nhưng không đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà thuê người khác đứng tên và quản lý từ năm 2021.

Do qua trình hoạt động, kinh doanh quan bar thường xuyên chịu sự quản lý, kiểm tra của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.Tân Phú nên Lâm quen biết và có quan hệ thân thiết với Võ Sỹ Hoàng (Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.Tân Phú, giai đoạn 2019 - 2023) và Lê Trọng Nghĩa là trinh sát phụ trách địa bàn P.Tân Quý.

Lâm thường gọi Võ Sỹ Hoàng là "Quang" và lưu số điện thoại của Hoàng trong danh bạ điện thoại là "matuy quang", lưu số điện thoại của Nghĩa trong danh bạ điện thoại với tên "matuy nghia", liên lạc qua số điện thoại và tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại này.

Cáo trạng xác định, trong thời gian từ tháng 1.2022 - 9.2023, Võ Sỹ Hoàng và Lê Trọng Nghĩa đã nhiều lần thông báo cho Lâm về thông tin thành phần, thời gian và địa điểm của các đoàn kiểm tra lực lượng chức năng Công an Q.Tân Phú. Khi tổ công tác chuẩn bị vào kiểm tra, Hoàng nhắn tin cho Lâm hỏi về tình trạng khách trong quán bar và thông báo đoàn công tác chuẩn bị đến.

Cụ thể, hồi tháng 8.2022, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 26 nhân viên của quán âm tính với ma túy, 9/25 khách dương tính với ma túy. Lâm sau đó nhắn tin cảm ơn Hoàng và Nghĩa. Tương tự, quá trình công tác, Nghĩa có 19 lần thông báo cho Lâm về kế hoạch kiểm tra của Công an Q.Tân Phú.

Theo cáo buộc, Hoàng và Nghĩa ý thức được nội dung kế hoạch là bí mật trong công tác, nhưng vì động cơ cá nhân đã báo cho Trịnh Văn Lâm biết. Đối với Lâm, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định người này có hành vi cho quà, tiền, lợi ích vật chất khác nên chưa xử lý.

Liên quan vụ án, hồi tháng 1.2024, Bộ Công an tiến hành kiểm tra quán bar Phương Lâm, kết quả xác định có 212 người, trong đó 25 bàn có chất ma túy. Ngày 30.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 người về tội mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Võ Sỹ Hoàng và Lê Trọng Nghĩa tại tòa ẢNH: DƯƠNG TRANG

Quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo bị cáo Hoàng và Nghĩa, mục đích thông báo cho Trịnh Văn Lâm biết là vì không muốn quán bar Phương Lâm xảy ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các sai phạm trong lĩnh vực ma túy, ảnh hưởng đến thành tích thi đua của cá nhân và đơn vị.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hoàng và Nghĩa đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, cố ý làm lộ bí mật công tác, làm mất đi tính bí mật, bất ngờ, làm giảm hiệu quả công tác phát hiện, xử lý hành vi sai phạm, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng nên cần xử lý nghiêm.