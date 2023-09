Cứu gần nghìn song thai nhờ phẫu thuật trong bụng mẹ

T RUYỀN MÁU SONG THAI LÀ GÌ, ĐIỀU TRỊ RA SAO ?

Truyền máu song thai là hội chứng thường xảy ra khi người mẹ đang mang song thai cùng trứng, chung bánh nhau, nhưng khác túi ối. Hội chứng này xảy ra với khoảng 15% trường hợp mang song thai có chung một bánh nhau và chiếm tỷ lệ 0,1 - 1,9/1.000 trẻ sinh ra.

Đây là một tai biến sản khoa vô cùng nghiêm trọng vì sự thông nối giữa mạch máu của 2 thai nhi ở trong bánh nhau khiến máu của 1 thai sẽ truyền cho thai còn lại. Thai cho máu kém phát triển, thiếu ối, yếu ớt, teo tóp dần đi. Thai nhận máu do lượng máu quá nhiều phát triển nhanh dẫn đến suy tim, phù thai, đa ối, bàng quang căng to, đa niệu… Trong trường hợp hiện tượng truyền máu song thai xuất hiện trước tuần thứ 20 của thai kỳ, nguy cơ thai nhi tử vong gần như 100% nếu không được can thiệp kịp thời và đúng kỹ thuật.

Do vậy, điều trị bằng phẫu thuật laser khi ở giai đoạn II - IV, khi thai 16 - 26 tuần được coi là phương pháp tối ưu trong điều trị hội chứng truyền máu song thai. Đó là nội soi trong buồng ối, sử dụng tia laser để làm đông (tắc) các cầu nối mạch máu trong bánh nhau, ngăn chặn máu thai này truyền sang thai kia, giúp cho 2 thai tiếp tục phát triển độc lập, từ đó có thể cứu sống 1 hoặc 2 thai.