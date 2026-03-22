Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller qua đời

Vi Trân
22/03/2026 06:55 GMT+7

Cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller, người từng điều tra nghi án sai phạm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã qua đời vào tối 20.3, hưởng thọ 82 tuổi.

"Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi xin thông báo rằng Bob đã qua đời" vào tối 20.3, gia đình cựu Giám đốc FBI Robert Mueller cho biết trong một tuyên bố ngày 21.3, theo AP. Gia đình ông yêu cầu được tôn trọng quyền riêng tư.

Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller điều trần tại Hạ viện Mỹ vào năm 2019, khi là Công tố viên đặc biệt

Ông Robert Mueller làm Giám đốc FBI từ năm 2001 đến năm 2013, là vị lãnh đạo tại vị lâu thứ hai trong lịch sử cơ quan điều tra này. Năm 2011, ông được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama để cử tiếp tục làm Giám đốc FBI thêm 2 năm dù vị trí này bị giới hạn nhiệm kỳ 10 năm. Ông Mueller chấp nhận và được Thượng viện phê chuẩn với tỷ lệ tuyệt đối (100 phiếu thông qua).

Ông Mueller nhậm chức Giám đốc FBI chỉ vài ngày trước vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001. Sự kiện thảm khốc đó đã ngay lập tức chuyển ưu tiên hàng đầu của cục từ giải quyết tội phạm trong nước sang ngăn chặn khủng bố, theo AP.

Năm 2017, ông được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm làm Công tố viên đặc biệt trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về nghi án chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump phối hợp bất hợp pháp với Nga để tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Năm 2019, cuộc điều tra khép lại và nhóm điều tra của ông Mueller không tìm thấy đủ bằng chứng về một âm mưu phạm tội để đưa ra quyết định truy tố.

Ông Mueller bị ông Trump chỉ trích xuyên suốt quá trình điều tra, gọi quyết định điều tra là một cuộc "săn phù thủy".

Ngày 21.3, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội sau khi ông Mueller được thông báo đã qua đời: "Robert Mueller vừa qua đời. Tốt, tôi mừng vì ông ta đã chết. Ông ta không còn có thể làm hại những người vô tội nữa!".

Trong khi đó, cựu Tổng thống George W. Bush, người đã đề cử ông Mueller, cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước cái chết của ông Mueller và ca ngợi ông vì đã "cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ công chúng" và vì đã cải tổ sứ mệnh của FBI. Cựu Tổng thống Barack Obama gọi ông Mueller là "một trong những giám đốc xuất sắc nhất trong lịch sử FBI", người đã cứu "vô số mạng sống" sau khi cải tổ cục này.

Tin liên quan

Công tố viên đặc biệt Mueller lần đầu lên tiếng sau báo cáo bom tấn

Ngày 29.5, công tố viên đặc biệt Robert Mueller họp báo về cuộc điều tra do ông dẫn đầu về nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Trump có khả năng sa thải công tố viên đặc biệt Mueller

Báo Mỹ: Tổng thống Trump từng ra lệnh sa thải công tố viên đặc biệt Mueller

