Cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN-MT Bạc Liêu lãnh án hơn 20 năm tù

Sau 7 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 16.9, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Ánh (63 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm kỹ thuật TN-MT, thuộc Sở TN-MT Bạc Liêu cũ) 20 năm 9 tháng tù về hai tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bị cáo Bùi Mạnh Hòa (49 tuổi, cựu Đội trưởng Đội đo đạc số 7) 6 năm tù; Lê Trung Kiên (50 tuổi, cục Đội trưởng Đội đo đạc số 1) 7 năm tù; Ngô Văn Tá (50 tuổi, cựu Đội trưởng Đội đo đạc số 5, Trung tâm kỹ thuật TN-MT) 6 năm 6 tháng tù và Phạm Thanh Huyền (33 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Hồ Thanh Huyền) 7 năm tù, cùng tội tham ô tài sản.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Phan Thùy Linh (49 tuổi) 2 năm tù treo và Trương Lê Quỳnh (44 tuổi, cùng là cựu kế toán Trung tâm kỹ thuật TN-MT) 3 năm tù treo, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Trung tâm kỹ thuật TN-MT Bạc Liêu có chức năng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ... là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.

Từ năm 2012 - 2017, trung tâm được Sở TN-MT Bạc Liêu giao đo vẽ bản đồ, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 4 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị gần 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, trung tâm còn ký tổng số 314 hợp đồng với các chủ đầu tư. Thực hiện hoàn thành và bàn giao tổng cộng 295 công trình, với giá trị hơn 7,6 tỉ đồng. Sau khi ký hợp đồng, Bùi Quang Ánh ký biên bản thỏa thuận về việc giao nhận nhiệm vụ với các đội đo đạc. Từ năm 2012 đến 2017, Bùi Quang Ánh ký duyệt cho Bùi Mạnh Hòa, Lê Trung Kiên và Ngô Văn Tá tạm ứng tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Để che giấu hành vi chiếm đoạt, tránh để bị phát hiện, Bùi Quang Ánh chỉ đạo cho kế toán Phan Thùy Linh (giai đoạn 2007 - 2013); kế toán Trương Lê Quỳnh (giai đoạn 2014 - 10.2015) phải giảm trừ nợ tạm ứng cho Bùi Mạnh Hòa, Lê Trung Kiên trong khi không có chứng từ theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định về kế toán.

Đồng thời, Bùi Quang Ánh ký duyệt báo cáo tài chính các năm 2012, 2013, 2014 dựa trên chứng từ khống để báo cáo cho Sở TN-MT, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu cũ để trừ vào các khoản tiền tạm ứng bị chiếm đoạt nêu trên.

Bùi Quang Ánh còn thành lập công ty, nhờ Phạm Thanh Huyền (em vợ Ánh) đứng tên để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Trung tâm kỹ thuật TN-MT; trực tiếp thu tiền của khách nợ trung tâm để chiếm đoạt chi xài cá nhân.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Bùi Quang Ánh và các đồng phạm chiếm đoạt của Trung tâm kỹ thuật TN-MT Bạc Liêu tổng số tiền hơn 9,5 tỉ đồng.