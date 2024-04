Cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai chỉ đạo để ngoài sổ sách gần 70 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "tham ô tài sản" xảy ra tại Trường ĐH Đồng Nai.

Trường ĐH Đồng Nai LÊ LÂM

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Trần Minh Hùng (cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai) cùng 4 bị can khác gồm Phan Văn Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế toán); Đặng Minh Thư (nguyên Phó trưởng phòng Đào tạo); Lê Thị Hoài Lan (nguyên Trưởng bộ môn quản lý giáo dục); Dương Minh Hiếu (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết luận điều tra xác định, trong thời gian từ 2009 - 2018, với vai trò là hiệu trưởng, bị can Trần Minh Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới theo dõi thu, chi để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hàng năm với tổng số tiền hơn 69,8 tỉ đồng.

Bị can Trần Minh Hùng (cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai) bị bắt vào tháng 6.2023 CÔNG AN ĐỒNG NAI

Hành vi của các bị can gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 1,6 tỉ đồng (đã khắc phục 697 triệu đồng) và gây thiệt hại cho Trường ĐH Đồng Nai gần 12 tỉ đồng (đã thu hồi được gần 3,4 tỉ đồng).

Trong vụ án này còn có bị can Võ Thị Ngọc Dung (nguyên kế toán) bị Cơ quan ANĐT đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra từ 2013 - 6.2021, bà Dung được lãnh đạo phân công thu học phí, lệ phí các khóa hệ ĐH liên thông, vừa học vừa làm của trường.

Tổng số tiền thu được hơn 29,8 tỉ đồng nhưng bà Dung chỉ nộp cho nhà trường số tiền hơn 26,8 tỉ đồng. Gần 3 tỉ đồng còn lại bị bà Dung chiếm đoạt.