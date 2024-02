Cựu học sinh Lê Hồng Phong chinh phục 'home loan' ở Mỹ với trí tuệ nhân tạo

Từ chối học bổng bác sĩ để chọn công nghệ thông tin

Phạm Minh Đức sinh năm 1978 tại TP.HCM. Đầu năm 1996, cậu học sinh lớp toán tin tốt nghiệp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) với thành tích cao và giành được học bổng của Trường đại học Y dược TP.HCM. Tuy nhiên Phạm Minh Đức quyết định chọn đến Mỹ để học ngành Khoa học máy tính (Computer Science), thành công thi đỗ vào UC Berkeley - đại học công lập nổi tiếng ở Mỹ. Tốt nghiệp tấm bằng cử nhân, Phạm Minh Đức tiếp tục học lên thạc sĩ Khoa học máy tính tại Trường đại học Stanford, ngôi trường được xếp top 10 thế giới.

Phạm Minh Đức - CEO tại Wonder Rates quay về Việt Nam tham gia nhiều hoạt động chia sẻ, hội thảo tư vấn định hướng nghề nghiệp, du học và khởi nghiệp NVCC

Những năm đầu đi làm, trong khi bạn bè dùng tiền lương mua xe xịn, những tiêu sản, Phạm Minh Đức ấp ủ kế hoạch "an cư lập nghiệp". Vì vậy, anh tìm hiểu về nhà đất, bất động sản, rồi dần bước vào lĩnh vực này. Nhận thấy người Việt sang Mỹ đều mong muốn sở hữu một ngôi nhà để "an cư lạc nghiệp", Phạm Minh Đức có sự chuyển hướng sang "làm loan" (thuật ngữ phổ biến ở Mỹ, dùng để chỉ công việc tư vấn và hỗ trợ vay mua nhà). Các chủ nhà tương lai ưu tiên giải pháp vay "loan" nhờ điều kiện vay dễ, ít thủ tục, đặc biệt là lãi suất tốt.

Việc hỗ trợ mọi người sớm có được căn nhà ưng ý dần trở thành đam mê và niềm vui của Phạm Minh Đức. Dần dần, anh từ bỏ hẳn công việc kỹ sư phần mềm với mức lương top đầu ngành (hơn 300.000 USD/năm, hơn 7 tỉ đồng) của một công ty công nghệ ở thung lũng Silicon để toàn tâm toàn ý cho "nghề tay trái".

Sáng lập Wonder Rates, áp dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành "home loan"

Khi lập Wonder Rates, ngay từ cái tên, Phạm Minh Đức đã muốn nhấn mạnh sản phẩm của mình cung cấp dịch vụ với "lãi suất tuyệt vời", thấp nhất thị trường với tiêu chí "Có lãi suất thấp thì bà con mới dễ mua được nhà". Anh gầy dựng cho mình đội ngũ có kiến thức chuyên sâu về công nghệ, tài chính và tâm lý người dùng. Bên cạnh đó, Wonder Rates cũng được áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất dựa trên thông tin cá nhân của người dùng một cách nhanh chóng, chính xác. Tuy nhiên, vốn là kỹ sư phần mềm, Phạm Minh Đức còn mong muốn xa hơn khi tham gia xây dựng thuật toán và công nghệ để tự động hóa quy trình vay mua nhà với app cho ngành "loan" sắp ra mắt thị trường với tên gọi One AMO. One AMO được dự đoán sẽ là nền tảng công cụ giúp các tư vấn viên thực hiện nghiệp vụ tốt hơn.

Phạm Minh Đức được Scotsman Guide xếp hạng trong top 10 chuyên viên môi giới thế chấp hàng đầu (Top Mortgage Broker) liên tục 3 năm: 2021, 2022 và 2023 NVCC

Thành lập Wonder Rates vào năm 2020, Phạm Minh Đức nhanh chóng được Scotsman Guide xếp hạng trong top 10 chuyên viên môi giới thế chấp hàng đầu (Top Mortgage Broker) liên tục 3 năm 2021, 2022 và 2023. Wonder Rates nhanh chóng phát triển với lượng khách hàng ổn định, với giá trị giao dịch ba năm gần đây lần lượt là 277 triệu USD, 380 triệu USD và 214 triệu USD.

Phạm Minh Đức chia sẻ về ứng dụng tương lai One AMO của mình: "Khi vay tiền mua nhà, chúng ta luôn cần biết lãi suất của nhiều nơi để so sánh, cộng với việc tính toán thu nhập để có kế hoạch trả nợ. Ứng dụng này hỗ trợ người đi vay và người cho vay kết nối dễ dàng hơn, rút gọn nhiều thao tác và cá nhân hóa từng trường hợp phù hợp với tình hình tài chính của mỗi người. Trong tương lai, các ngân hàng sẽ cần đến công nghệ hỗ trợ, thay thế sự tư vấn của con người".

Ở tuổi 46, cựu học sinh Lê Hồng Phong sở hữu 10 bất động sản rải rác quanh thung lũng Silicon, điều hành 20 nhân viên, có cuộc sống thành đạt nhiều người mơ ước. Phạm Minh Đức mong muốn giúp đỡ người trẻ và chia sẻ kinh nghiệm của mình cho du học sinh, cũng như phát triển thêm các ứng dụng công nghệ từ ngôn ngữ lập trình trên quê hương.