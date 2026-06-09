Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương thi 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt'

Cuộc thi The Face Vietnam tổ chức đợt tuyển chọn tại khu vực miền Bắc, thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (Louis Phạm), người mẫu Xuân Thắng, người mẫu Chip Nguyễn… Họ sẽ trải qua các vòng thử thách như catwalk với trang phục tự chọn, quay video quảng bá sản phẩm… để chinh phục dàn huấn luyện viên gồm siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê.

NTK Đỗ Mạnh Cường cùng 3 huấn luyện viên của The Face Vietnam 2026 Ảnh: NSX

Trong bối cảnh ngành thời trang đang không ngừng thay đổi dưới tác động của kỷ nguyên số, The Face Vietnam 2026 hướng đến những gương mặt toàn năng, không chỉ có tư duy hình ảnh tốt mà còn nhạy bén trong việc truyền tải thông điệp thương hiệu trên các nền tảng số.

"Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những gương mặt thương hiệu đơn thuần. Mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là đào tạo nên một thế hệ người mẫu mới bắt kịp xu hướng thời đại, đặc biệt là thấu hiểu các tố chất của một KOL đang được các thương hiệu săn đón", bà Trang Lê - đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Dàn ứng viên nổi bật của 'The Face Vietnam 2026'

Phạm Như Phương (Louis Phạm) là cái tên gây chú ý khi ghi danh tại The Face Vietnam 2026 sau ồn ào "phông bạt". Cô sinh năm 2003, từng được biết đến là vận động viên thể dục dụng cụ. Dù sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ cùng lợi thế về mặt truyền thông song với nhiều khán giả, hạn chế của cô gái này là chiều cao 1,5 m Ảnh: NSX

Sở hữu 2,8 triệu người theo dõi, Nguyễn Châm Anh (Châm Sứa) đã gác lại hình ảnh “cây hài” quen thuộc để chinh phục một hành trình mới. Cô nói: "Tôi muốn vượt ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một nhà sáng tạo nội dung để chứng minh bản thân ở vai trò gương mặt thời trang có cá tính, bản lĩnh và khả năng thích nghi trước mọi thử thách" Ảnh: NSX

Nguyễn Xuân Thắng có màn thể hiện đầu tư tại vòng 2 buổi tuyển chọn khu vực miền Bắc. Trước khi đến với sân chơi này, anh từng tham gia một show thực tế khác và giành danh hiệu quán quân. Nam người mẫu chia sẻ anh mong muốn vượt qua giới hạn của bản thân, chinh phục thử thách mới trong lần "chinh chiến" này Ảnh: NSX

Chip Nguyễn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai cùng nguồn năng lượng tươi mới. Trở lại với truyền hình thực tế, chàng trai sinh năm 1995 khẳng định luôn thích tìm kiếm những thử thách và những điều mới mẻ để học hỏi, phát triển bản thân Ảnh: NSX

Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng phong thái tự tin, Lê Thị Giang (trái) nhanh chóng lấy được thiện cảm của giám khảo. Trong khi đó, Đàm Phương Linh (phải) là cô gái từng “gây bão” mạng xã hội với bộ ảnh tại công viên Thống Nhất. Người đẹp chia sẻ: "“Đến với The Face Vietnam 2026, tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tự tin hơn và được sống đúng với phiên bản mà mình mong muốn" Ảnh: NSX

Đỗ Hoàng Sơn là ứng viên đến từ Hà Nội, sinh năm 2005. Anh gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng kỹ năng trình diễn tự tin. Tại buổi casting, những chia sẻ của chàng trai 21 tuổi khiến giám khảo Anh Thư, Võ Hoàng Yến không giấu được sự xúc động Ảnh: NSX

Hoa hậu H'Hen Niê nhiệt tình tham gia hỗ trợ thí sinh trong thử thách quay video quảng bá sản phẩm Ảnh: NSX