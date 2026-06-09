Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương thi 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt'

Thạch Anh
Thạch Anh
09/06/2026 15:19 GMT+7

Vận động viên Phạm Như Phương, người mẫu Xuân Thắng... là những nhân tố gây chú ý tại buổi casting khu vực miền Bắc của 'The Face Vietnam 2026'.

Cuộc thi The Face Vietnam tổ chức đợt tuyển chọn tại khu vực miền Bắc, thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (Louis Phạm), người mẫu Xuân Thắng, người mẫu Chip Nguyễn… Họ sẽ trải qua các vòng thử thách như catwalk với trang phục tự chọn, quay video quảng bá sản phẩm… để chinh phục dàn huấn luyện viên gồm siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê.

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 1.

NTK Đỗ Mạnh Cường cùng 3 huấn luyện viên của The Face Vietnam 2026

Ảnh: NSX

Trong bối cảnh ngành thời trang đang không ngừng thay đổi dưới tác động của kỷ nguyên số, The Face Vietnam 2026 hướng đến những gương mặt toàn năng, không chỉ có tư duy hình ảnh tốt mà còn nhạy bén trong việc truyền tải thông điệp thương hiệu trên các nền tảng số.

"Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những gương mặt thương hiệu đơn thuần. Mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là đào tạo nên một thế hệ người mẫu mới bắt kịp xu hướng thời đại, đặc biệt là thấu hiểu các tố chất của một KOL đang được các thương hiệu săn đón", bà Trang Lê - đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Dàn ứng viên nổi bật của 'The Face Vietnam 2026'

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 2.
Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 3.

Phạm Như Phương (Louis Phạm) là cái tên gây chú ý khi ghi danh tại The Face Vietnam 2026 sau ồn ào "phông bạt". Cô sinh năm 2003, từng được biết đến là vận động viên thể dục dụng cụ. Dù sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ cùng lợi thế về mặt truyền thông song với nhiều khán giả, hạn chế của cô gái này là chiều cao 1,5 m

Ảnh: NSX

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 4.

Sở hữu 2,8 triệu người theo dõi, Nguyễn Châm Anh (Châm Sứa) đã gác lại hình ảnh “cây hài” quen thuộc để chinh phục một hành trình mới. Cô nói: "Tôi muốn vượt ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một nhà sáng tạo nội dung để chứng minh bản thân ở vai trò gương mặt thời trang có cá tính, bản lĩnh và khả năng thích nghi trước mọi thử thách"

Ảnh: NSX

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 5.

Nguyễn Xuân Thắng có màn thể hiện đầu tư tại vòng 2 buổi tuyển chọn khu vực miền Bắc. Trước khi đến với sân chơi này, anh từng tham gia một show thực tế khác và giành danh hiệu quán quân. Nam người mẫu chia sẻ anh mong muốn vượt qua giới hạn của bản thân, chinh phục thử thách mới trong lần "chinh chiến" này

Ảnh: NSX

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 6.

Chip Nguyễn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai cùng nguồn năng lượng tươi mới. Trở lại với truyền hình thực tế, chàng trai sinh năm 1995 khẳng định luôn thích tìm kiếm những thử thách và những điều mới mẻ để học hỏi, phát triển bản thân

Ảnh: NSX

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 7.
Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 8.

Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng phong thái tự tin, Lê Thị Giang (trái) nhanh chóng lấy được thiện cảm của giám khảo. Trong khi đó, Đàm Phương Linh (phải) là cô gái từng “gây bão” mạng xã hội với bộ ảnh tại công viên Thống Nhất. Người đẹp chia sẻ: "“Đến với The Face Vietnam 2026, tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tự tin hơn và được sống đúng với phiên bản mà mình mong muốn"

Ảnh: NSX

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 9.

Đỗ Hoàng Sơn là ứng viên đến từ Hà Nội, sinh năm 2005. Anh gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng kỹ năng trình diễn tự tin. Tại buổi casting, những chia sẻ của chàng trai 21 tuổi khiến giám khảo Anh Thư, Võ Hoàng Yến không giấu được sự xúc động

Ảnh: NSX

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 10.

Hoa hậu H'Hen Niê nhiệt tình tham gia hỗ trợ thí sinh trong thử thách quay video quảng bá sản phẩm

Ảnh: NSX

Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương ghi danh 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt' - Ảnh 11.

Ngô Uyên Thảo gây ấn tượng với chiều cao 1,77 m cùng sự tự tin khi trình diễn. Cô gái 19 tuổi được các giám khảo đánh giá cao ở buổi casting

Ảnh: NSX

Tin liên quan

Quán quân 'The Face Vietnam' Huỳnh Tú Anh đến 'kinh đô' thời trang Milan và Paris

Quán quân 'The Face Vietnam' Huỳnh Tú Anh đến 'kinh đô' thời trang Milan và Paris

Mới đây, Quán quân 'The Face Vietnam 2023' - Huỳnh Tú Anh đã chính thức lên đường xuất ngoại lần thứ hai đến kinh đô thời trang bậc nhất thế giới là Milan và Paris, sau khi đã đến Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản).

Khám phá thêm chủ đề

The Face Vietnam Phạm Như Phương Võ Hoàng Yến Anh Thư H'Hen Niê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận