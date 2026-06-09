Cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương thi 'The Face Vietnam' sau ồn ào 'phông bạt'

Cuộc thi The Face Vietnam tổ chức đợt tuyển chọn tại khu vực miền Bắc, thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương (Louis Phạm), người mẫu Xuân Thắng, người mẫu Chip Nguyễn… Họ sẽ trải qua các vòng thử thách như catwalk với trang phục tự chọn, quay video quảng bá sản phẩm… để chinh phục dàn huấn luyện viên gồm siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê.
Trong bối cảnh ngành thời trang đang không ngừng thay đổi dưới tác động của kỷ nguyên số, The Face Vietnam 2026 hướng đến những gương mặt toàn năng, không chỉ có tư duy hình ảnh tốt mà còn nhạy bén trong việc truyền tải thông điệp thương hiệu trên các nền tảng số.
"Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những gương mặt thương hiệu đơn thuần. Mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là đào tạo nên một thế hệ người mẫu mới bắt kịp xu hướng thời đại, đặc biệt là thấu hiểu các tố chất của một KOL đang được các thương hiệu săn đón", bà Trang Lê - đại diện nhà sản xuất chia sẻ.
Dàn ứng viên nổi bật của 'The Face Vietnam 2026'
Phạm Như Phương (Louis Phạm) là cái tên gây chú ý khi ghi danh tại The Face Vietnam 2026 sau ồn ào "phông bạt". Cô sinh năm 2003, từng được biết đến là vận động viên thể dục dụng cụ. Dù sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ cùng lợi thế về mặt truyền thông song với nhiều khán giả, hạn chế của cô gái này là chiều cao 1,5 m
Ảnh: NSX
Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng phong thái tự tin, Lê Thị Giang (trái) nhanh chóng lấy được thiện cảm của giám khảo. Trong khi đó, Đàm Phương Linh (phải) là cô gái từng “gây bão” mạng xã hội với bộ ảnh tại công viên Thống Nhất. Người đẹp chia sẻ: "“Đến với The Face Vietnam 2026, tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tự tin hơn và được sống đúng với phiên bản mà mình mong muốn"
Ảnh: NSX
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