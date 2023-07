Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC về đầu thú: Chuyện gì diễn ra tiếp theo?

Tối 4.7, Bộ Công an thông tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tiếp nhận Đỗ Văn Sơn (46 tuổi), cựu Kế toán trưởng Công ty AIC, về đầu thú.



Ông Sơn là một trong 8 đối tượng bị phát lệnh truy nã trong "đại án" AIC, liên quan đến dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Tháng 1, ông này bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều người đặt câu hỏi: sau khi về đấu thú, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC sẽ bị áp dụng các biện pháp tố tụng gì tiếp theo?

Đỗ Văn Sơn tại thời điểm bị khởi tố (trái) và khi đầu thú tại C03 CÔNG AN CUNG CẤP

Sẽ phải thi hành bản án 6 năm tù

Thông tin về vấn đề trên, Bộ Công an cho biết C03 đang tiến hành các thủ tục tố tụng và tích cực đấu tranh khai thác đối với Đỗ Văn Sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án. Bộ Công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lủi, nơm nớp lo sợ và bất an.

Trao đổi thêm với Thanh Niên, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, bản án mà TAND TP.Hà Nội tuyên đối với ông Sơn đã có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, ông này hiện được xác định là bị án.

Sau khi về đầu thú, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC sẽ phải chấp hành bản án mà tòa đã tuyên, như các bị cáo khác trong vụ án.

Tuy nhiên, trước khi thi hành án, cơ quan điều tra của Bộ Công an (nơi ra quyết định truy nã đối với ông Sơn) sẽ phải ra quyết định đình nã, vì hiện người bị truy nã đã ra đầu thú, lý do truy nã không còn nữa.

Tiếp đó, Chánh án TAND TP.Hà Nội sẽ ra quyết định thi hành án đối với ông Sơn. Quyết định thi hành án được tống đạt cho ông này và các cơ quan có liên quan để thực hiện việc thi hành án.

"Không chỉ ông Sơn, 7 người khác đang bị truy nã, trong trường hợp họ ra đầu thú hoặc bị bắt giữ, quy trình để thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật cũng diễn ra tương tự", luật sư Ứng phân tích.

Tòa án xét xử vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai PHÚC BÌNH

Bỏ trốn vẫn bị xét xử

Liên quan đến vụ án này, tháng 4.2022, cơ quan điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC; ông Trần Mạnh Hà, cựu Tổng giám đốc Công ty AIC; ông Đỗ Văn Sơn cùng 5 người khác bỏ trốn, nên ra quyết định truy nã.

Giai đoạn ban hành kết luận điều tra và cáo trạng, cả C03 và Viện KSND tối cao đều ra thông báo kêu gọi nhóm bà Nhàn ra đầu thú, nhưng không có kết quả.

Tháng 1.2023, dù vắng mặt, TAND TP.Hà Nội vẫn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù về 2 tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ; bị cáo Đỗ Văn Sơn 6 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án xác định, bà Nhàn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo cấp dưới tại công ty dùng nhiều thủ đoạn gian lận để trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại hơn 152 tỉ đồng.

Đặc biệt, bà Nhàn còn cùng nhân viên nhiều lần đưa hối lộ tổng cộng 43,8 tỉ đồng cho các bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Về phía mình, ông Sơn bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo của bà Nhàn trong việc chỉnh sửa khống báo cáo tài chính của Công ty AIC từ năm 2010 - 2013 để tham gia đấu thầu, gây thiệt hại gần 96 tỉ đồng.

Tháng 5 vừa qua, bà Nhàn cùng 7 đối tượng bị truy nã được luật sư kháng cáo thay, nhưng bị TAND cấp cao tại Hà Nội bác bỏ; đồng nghĩa bản án sơ thẩm đối với nhóm này đã có hiệu lực pháp luật.