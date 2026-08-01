Cựu kỹ sư Microsoft viết lại Windows Task Manager cho macOS

Theo Videocardz, Dave W. Plummer, cựu kỹ sư Microsoft được biết đến là cha đẻ của Windows Task Manager, vừa giới thiệu dự án phát triển một ứng dụng quản lý tác vụ dành cho macOS. Thông tin được ông chia sẻ trên mạng xã hội X và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ nhờ sự kết hợp hiếm thấy giữa một biểu tượng của Windows và nền tảng macOS.

Ứng dụng được viết hoàn toàn mới bằng ngôn ngữ Swift, thay vì chuyển trực tiếp mã nguồn từ Windows sang. Plummer cho biết mục tiêu là tạo ra một công cụ phù hợp với hệ điều hành của Apple nhưng vẫn mang lại trải nghiệm quen thuộc về khả năng theo dõi và quản lý tiến trình.

Bài đăng về ứng dụng Task Manager cho hệ điều hành MacOS nhanh chóng thu hút hơn 500.000 lượt xem trên mạng xã hội X ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự án hiện vẫn ở giai đoạn beta và chưa có ngày phát hành chính thức. Tuy nhiên, Plummer chia sẻ rằng ông dự định cung cấp miễn phí ứng dụng trên App Store khi hoàn tất quá trình phát triển. Trong các hình ảnh được chia sẻ, phần mềm sở hữu giao diện khá gọn gàng với khả năng hiển thị mức sử dụng CPU, bộ nhớ, ổ lưu trữ và nhiều thông số hệ thống theo thời gian thực.

Theo Plummer, động lực bắt đầu dự án xuất phát từ trải nghiệm chưa hài lòng với Activity Monitor, công cụ giám sát hệ thống được Apple tích hợp sẵn trên macOS. Ông nhận xét ứng dụng này còn nhiều điểm hạn chế về cách trình bày thông tin và trải nghiệm sử dụng, từ đó nảy ra ý tưởng xây dựng một lựa chọn mới cho người dùng Mac.

Dù từng là người tạo ra Windows Task Manager, Plummer khẳng định ứng dụng mới không sử dụng mã nguồn của phiên bản trên Windows. Ông cho biết Microsoft từng cho phép ông tham khảo mã nguồn của Task Manager thời Windows XP, nhưng toàn bộ chương trình dành cho macOS đều được viết lại từ đầu để phù hợp với kiến trúc và các API của hệ điều hành Apple.

Việc một trong những người tạo nên Task Manager quay lại phát triển công cụ tương tự sau nhiều năm cũng tạo nên sự quan tâm đặc biệt, nhất là với những người dùng từng gắn bó với Windows nhưng hiện đã chuyển sang sử dụng máy Mac.