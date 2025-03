Cựu lãnh đạo Intel chỉ trích kế hoạch hợp tác với TSMC

Theo TomsHardware, giữa những đồn đoán về việc Intel có thể hợp tác với TSMC để vận hành các nhà máy sản xuất, bốn cựu giám đốc của Intel đã lên tiếng phản đối. Họ cho rằng điều này không chỉ gây rủi ro về mặt kinh tế mà còn đặt ra nhiều vấn đề kỹ thuật, có thể làm giảm năng lực tự chủ công nghệ của Mỹ.

Các nhà máy của Intel tại Mỹ, bao gồm các cơ sở tại Arizona, New Mexico, Oregon và một nhà máy mới đang xây dựng tại Ohio, có tổng giá trị khoảng 108 tỉ USD. Những cơ sở này được thiết kế để vận hành các quy trình sản xuất bán dẫn riêng của Intel, vốn có nhiều khác biệt so với công nghệ của TSMC. Nếu TSMC tiếp quản, việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất sẽ gặp rất nhiều thách thức do sự không tương thích giữa hai hệ thống.

Hệ thống quang khắc EUV, một trong những thách thức kỹ thuật lớn nếu Intel bị tiếp quản bởi TSMC ẢNH: INTEL

Bốn cựu giám đốc Intel, gồm David B. Yoffie, Reed Hundt, Charlene Barshefsky và James Plummer, đã đăng bài trên tạp chí Fortune, chỉ trích ý tưởng để TSMC kiểm soát bộ phận sản xuất của Intel. Họ nhấn mạnh Intel có quy trình sản xuất riêng, bao gồm Intel 14nm, 10SF/10ESF, Intel 4 và Intel 3, cùng công nghệ 18A sắp triển khai. Những công nghệ này đã được tối ưu hóa cho các dòng sản phẩm cụ thể và không dễ dàng thay thế bằng công nghệ của TSMC. Nếu một sự thay đổi như vậy diễn ra, việc điều chỉnh thiết bị và quy trình sản xuất có thể mất nhiều năm và tiêu tốn hàng tỉ USD.

Ngoài ra, TSMC chủ yếu sản xuất chip theo mô hình đúc gia công (foundry) cho nhiều khách hàng khác nhau, trong khi Intel từ lâu đã vận hành mô hình sản xuất và thiết kế khép kín. Nếu TSMC kiểm soát nhà máy của Intel, các công ty Mỹ như Apple, AMD và Nvidia có thể gặp bất lợi khi bị phụ thuộc vào nhà sản xuất duy nhất. Điều này làm suy yếu tính cạnh tranh của thị trường, giảm khả năng linh hoạt trong việc lựa chọn đối tác sản xuất chip tiên tiến.

TSMC dùng FinFET và chuyển sang GAAFET, trong khi Intel áp dụng RibbonFET, gây khó khăn nếu Intel Foundry phải tích hợp công nghệ của TSMC ẢNH: TSMC

Một thách thức lớn khác là sự khác biệt trong thiết bị sản xuất. Dù cả Intel và TSMC đều sử dụng máy quang khắc EUV của ASML, nhưng mỗi công ty lại có quy trình tối ưu hóa riêng. Thiết bị của Intel được tùy chỉnh để phục vụ công nghệ của họ, khác biệt đáng kể với cấu hình của TSMC. Việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất để phù hợp với quy trình của TSMC không chỉ phức tạp mà còn có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến sản lượng chip.

Ngay cả khi TSMC tiếp quản, một số dây chuyền sản xuất cũ của Intel, như Intel 14nm hay 10SF/10ESF, vẫn sẽ rất khó để tận dụng. Những công nghệ này chủ yếu phục vụ nhu cầu nội bộ của Intel và việc chuyển đổi sang mô hình foundry có thể không mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Nếu không có khách hàng mới, TSMC có thể phải đóng cửa một số dây chuyền sản xuất, dẫn đến lãng phí hàng tỉ USD.

Tranh cãi về tương lai của Intel Foundry vẫn chưa có hồi kết. Dù chính quyền Mỹ chưa đưa ra quyết định chính thức, sự phản đối từ các cựu giám đốc Intel cho thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong quyền kiểm soát hoạt động sản xuất của công ty đều cần xem xét cẩn trọng về mặt kỹ thuật và chiến lược công nghệ, nhằm bảo vệ năng lực tự chủ của ngành bán dẫn Mỹ.