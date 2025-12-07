Cứu nam sinh nhét dây sạc điện thoại vào niệu đạo để tạo 'cảm giác lạ'

Ngày 7.12, thông tin từ Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nam sinh 16 tuổi do bị kẹt dây sạc điện thoại trong bàng quang.

Theo bệnh sử, 2 tuần trước nhập viện, nam sinh đã xem một video độc hại trên mạng xã hội hướng dẫn đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo để tạo "cảm giác lạ" (cho dương vật) và nam sinh đã làm theo.

Nhưng sau khi đẩy vào sâu niệu đạo, nam sinh không thể tự lấy ra. Dây sạc điện thoại sau đó di chuyển vào bàng quang. Do lo sợ bị trách mắng, nam sinh giấu kín. Đến khi xuất hiện tình trạng tiểu gắt buốt tăng dần, nam sinh buộc phải thông báo với người nhà và được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện An Bình vào ngày 6.12.

Dây sạc điện thoại được lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân ẢNH: BV

Bác sĩ Tăng Chí Quyền, đơn vị Tiết niệu (thuộc Khoa Ngoại tổng hợp), Bệnh viện An Bình đã thăm khám, hội chẩn và xác định dây sạc điện thoại nằm trong bàng quang. Nam sinh được bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật khẩn cấp. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 30 phút.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn do dây sạc cuộn thành nhiều vòng, một phần đã mục do lưu lại quá lâu trong môi trường nước tiểu. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và xử trí kịp thời của đội ngũ phẫu thuật, dị vật được lấy ra an toàn, hoàn toàn. Dây sạc điện thoại lấy ra dài hơn nửa mét. Sau mổ, tình trạng nam sinh ổn định.

Bác sĩ Tăng Chí Quyền khuyến cáo, phụ huynh cần tăng cường quan tâm, trao đổi và hướng dẫn trẻ vị thành niên về an toàn cơ thể. Cần nhận diện hành vi nguy hiểm và sử dụng internet một cách an toàn. Những hành vi thử nghiệm mang tính tò mò có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường sinh dục - tiết niệu, thậm chí đe dọa tính mạng.