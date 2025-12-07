Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cứu nam sinh nhét dây sạc điện thoại vào niệu đạo để tạo 'cảm giác lạ'

Duy Tính
Duy Tính
07/12/2025 15:49 GMT+7

Nam sinh 16 tuổi xem video độc hại trên mạng hướng dẫn đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo để tạo 'cảm giác lạ', khi làm theo thì bị kẹt trong quàng quang, phải đi cấp cứu.

Ngày 7.12, thông tin từ Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nam sinh 16 tuổi do bị kẹt dây sạc điện thoại trong bàng quang.

Theo bệnh sử, 2 tuần trước nhập viện, nam sinh đã xem một video độc hại trên mạng xã hội hướng dẫn đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo để tạo "cảm giác lạ" (cho dương vật) và nam sinh đã làm theo.

Nhưng sau khi đẩy vào sâu niệu đạo, nam sinh không thể tự lấy ra. Dây sạc điện thoại sau đó di chuyển vào bàng quang. Do lo sợ bị trách mắng, nam sinh giấu kín. Đến khi xuất hiện tình trạng tiểu gắt buốt tăng dần, nam sinh buộc phải thông báo với người nhà và được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện An Bình vào ngày 6.12.

Cứu nam sinh nhét dây sạc điện thoại vào niệu đạo để tạo 'cảm giác lạ'- Ảnh 1.

Dây sạc điện thoại được lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân

ẢNH: BV

Bác sĩ Tăng Chí Quyền, đơn vị Tiết niệu (thuộc Khoa Ngoại tổng hợp), Bệnh viện An Bình đã thăm khám, hội chẩn và xác định dây sạc điện thoại nằm trong bàng quang. Nam sinh được bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật khẩn cấp. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 30 phút.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn do dây sạc cuộn thành nhiều vòng, một phần đã mục do lưu lại quá lâu trong môi trường nước tiểu. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và xử trí kịp thời của đội ngũ phẫu thuật, dị vật được lấy ra an toàn, hoàn toàn. Dây sạc điện thoại lấy ra dài hơn nửa mét. Sau mổ, tình trạng nam sinh ổn định.

Bác sĩ Tăng Chí Quyền khuyến cáo, phụ huynh cần tăng cường quan tâm, trao đổi và hướng dẫn trẻ vị thành niên về an toàn cơ thể. Cần nhận diện hành vi nguy hiểm và sử dụng internet một cách an toàn. Những hành vi thử nghiệm mang tính tò mò có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường sinh dục - tiết niệu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tin liên quan

Dây sạc điện thoại suýt lấy mạng con tôi

Dây sạc điện thoại suýt lấy mạng con tôi

Có thể bạn không tin nhưng sự thật là chiếc dây sạc điện thoại đã dạy tôi bài học nhớ đời rằng: Tiết kiệm điện không chỉ là bảo vệ ví tiền mà còn phải an toàn để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện An Bình dây sạc điện thoại Niệu đạo Bàng quang video độc hại nam sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận