Cứu nam thanh niên bị mảnh xương găm sâu vào não sau tai nạn giao thông

Bệnh nhân T.L (18 tuổi, quốc tịch Campuchia) được đưa đến Bệnh viện Gia An 115 trong tình trạng hôn mê, phải thở máy qua ống nội khí quản. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị dập não xuất huyết thùy trán phải kèm vỡ xương sọ, gãy lún xoang trán, nhiều đường gãy phức tạp vùng mặt và gãy xương đùi phải.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 quyết định thực hiện đồng thời 2 cuộc phẫu thuật trong cùng 1 lần gây mê nhằm xử trí khẩn cấp tổn thương sọ não và cố định xương đùi gãy, giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế nguy cơ phát sinh biến chứng.

Xử lý 2 chấn thương nghiêm trọng trong 1 lần phẫu thuật

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Văn Hoàng, Phó khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Gia An 115, cho biết: “Với trường hợp này, tổn thương sọ não là yếu tố đe dọa trực tiếp đến tính mạng nên cần được xử trí khẩn cấp. Tuy nhiên, còn có chấn thương vùng mặt phức tạp và gãy xương đùi phải, đòi hỏi kế hoạch điều trị tổng thể nhằm vừa cứu sống bệnh nhân, vừa bảo tồn tối đa chức năng thần kinh và vận động về sau”.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Văn Hoàng cùng ê kíp phẫu thuật cho người bệnh Ảnh: BVCC

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện mảnh xương sọ vỡ găm vào nhu mô não, gây rách màng cứng - lớp màng bảo vệ não, làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh và nhiễm trùng nội sọ. Ê kíp đã lấy bỏ mảnh xương vỡ, làm sạch tổn thương, cầm máu, khâu phục hồi màng cứng và tái tạo vùng khuyết sọ bằng lưới titan chuyên dụng.

Ca mổ được hỗ trợ bởi hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh đa phương thức (IONM), giúp theo dõi liên tục hoạt động của hệ thần kinh, phát hiện sớm bất thường và giảm nguy cơ tổn thương thần kinh thứ phát trong quá trình phẫu thuật.

Sau khi tổn thương sọ não được xử lý, ê kíp ngoại chấn thương chỉnh hình bắt đầu phẫu thuật kết hợp xương đùi bằng đinh nội tủy có khóa. Việc cố định sớm xương đùi giúp bảo tồn chức năng vận động, đồng thời tạo thuận lợi cho hồi sức và giảm nguy cơ biến chứng do nằm bất động kéo dài.

Sau phẫu thuật và điều trị, hiện bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Lý Văn Hoàng thăm khám cho người bệnh trong lần tái khám Ảnh: BVC

Nhiều tổn thương nguy hiểm không biểu hiện rõ ràng

Theo bác sĩ Văn Hoàng, đa chấn thương do tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế ở người trẻ tuổi.

Điều đáng lo ngại là nhiều tổn thương nguy hiểm như chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ hoặc tổn thương các cơ quan quan trọng có thể không biểu hiện rõ ngay sau tai nạn. Vì vậy, người bị tai nạn giao thông cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức và điều trị đa chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Việc đánh giá toàn diện ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống còn cũng như khả năng hồi phục lâu dài của người bệnh.