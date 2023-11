Ông Kissinger phục vụ dưới thời hai tổng thống Mỹ, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong chính sách đối ngoại của Mỹ, theo Reuters.

Trong thập niên 1970, ông Kissinger trên cương vị ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Richard Nixon đã tham gia nhiều sự kiện đánh dấu những thay đổi lớn trên toàn cầu, dẫn tới việc Trung Quốc mở cửa ngoại giao với Mỹ và các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Liên Xô.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100 REUTERS

Tầm quan trọng của ông Kissinger với tư cách là kiến trúc sư hàng đầu về chính sách đối ngoại của Mỹ suy giảm sau khi ông Nixon từ chức vào năm 1974. Tuy nhiên, ông Kissinger vẫn tiếp tục là một thế lực ngoại giao dưới thời Tổng thống Gerald Ford và đưa ra những quan điểm mạnh mẽ trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Cả khi đã ở tuổi 100, ông vẫn tích cực hoạt động, tham dự các cuộc họp tại Nhà Trắng và xuất bản một quyển sách về phong cách lãnh đạo. Tháng 7.2023, ông có chuyến thăm bất ngờ đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Reuters, công ty tư vấn Kissinger Associates Inc đã thông báo về việc ông qua đời. Thông báo này không đề cập đến hoàn cảnh ông qua đời, nhưng cho biết ông Kissinger sẽ được an táng tại một buổi lễ riêng của gia đình và sau đó một buổi lễ tưởng niệm công cộng sẽ được công bố ở thành phố New York.