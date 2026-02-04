Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cứu người đàn ông đột quỵ vượt quá 'giờ vàng'

Lê Cầm
Lê Cầm
04/02/2026 15:52 GMT+7

Bệnh nhân Đ.V.H (60 tuổi, ở Tây Ninh) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng yếu liệt nửa người trái. Kết quả chụp MRI não cho thấy nhồi máu vùng cầu não bên phải, thuộc nhóm đột quỵ tuần hoàn sau.

Bệnh nhân H. có tiền sử tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, hút thuốc lá nhiều năm. Chiều hôm trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tê yếu tay chân bên trái, tuy nhiên ông không đi khám do chủ quan. 

Sáng hôm sau, tình trạng người bệnh tiến triển nặng hơn với yếu liệt hoàn toàn nửa người trái, lúc này gia đình đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM. 

Tại thời điểm tiếp nhận, người bệnh đang ở trong tình trạng liệt nửa người trái, không thể đi lại. Kết quả chụp MRI não cho thấy nhồi máu vùng cầu não bên phải, thuộc nhóm đột quỵ tuần hoàn sau - thể bệnh thường có biểu hiện lâm sàng không điển hình, dễ bị bỏ sót và nguy cơ di chứng cao.

Đáng lưu ý, bệnh nhân nhập viện khi đã qua 12 giờ kể từ thời điểm khởi phát triệu chứng, vượt quá “giờ vàng" (4 - 5 giờ) trong chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết.

Hội chẩn chuyên sâu, tận dụng cửa sổ điều trị mở rộng 

Ngày 4.2, bác sĩ Võ Minh Thiện – Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, trước tình huống lâm sàng phức tạp, các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp. Dựa trên đánh giá lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ nhận định vùng não tổn thương vẫn còn mô não có khả năng hồi phục.

Cứu người đàn ông đột quỵ sau 12 giờ do đến viện trễ - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám kiểm tra khả năng vận động của bệnh nhân

Y.V

Trên cơ sở đó, ê kíp quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, trong bối cảnh cửa sổ điều trị đối với đột quỵ tuần hoàn sau hiện nay có thể mở rộng đến 24 giờ, nếu bệnh nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chỉ định và loại trừ chống chỉ định.

Theo các bác sĩ, đây là quyết định điều trị đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng, sự phối hợp đa chuyên khoa và quy trình đột quỵ chuẩn hóa, nhằm tối ưu hiệu quả và kiểm soát nguy cơ biến chứng. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng yếu liệt giảm dần qua từng ngày.

Và chỉ sau 4 ngày điều trị, theo dõi tích cực tại Khoa Nội Thần kinh, bệnh nhân đã tự đứng vững, đi lại, giao tiếp tốt và sinh hoạt gần như bình thường, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của người thân. Kết quả này đã cho thấy vai trò then chốt của việc đánh giá cá thể hóa và can thiệp đúng thời điểm.

Không chủ quan với các dấu hiệu nhận diện sớm đột quỵ

Bác sĩ Võ Minh Thiện khuyến cáo người dân nhận diện sớm dấu hiệu F.A.S.T (méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó) và đến bệnh viện ngay khi có triệu chứng; kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch; ngưng hút thuốc lá, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây xơ vữa mạch máu và đột quỵ.

