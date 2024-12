Cứu người đàn ông nôn ra máu khi đang đi xe khách

Khai thác bệnh sử ghi nhận bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày kèm nhiều bệnh nền đang điều trị nội khoa. Ông vừa lên TP.HCM để kiểm tra sức khỏe, khi đang trên đường trở về Campuchia thì giữa đường ông đột ngột mệt và nôn ra máu lượng lớn. Ngay lập tức, những hành khách trên xe cùng với tài xế đã nhanh chóng đưa ông vào Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để cấp cứu.

Ngày 27.12, bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Hùng Trí, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đơn vị Nội soi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết người bệnh được tiếp nhận trong tình trạng mệt, huyết áp thấp, mạch yếu, da niêm nhợt nhạt. Các y bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra lâm sàng và làm các xét nghiệm khẩn, xử trí cấp cứu truyền dịch, truyền máu. Sau khi hồi sức ổn định cho người bệnh, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định nội soi chẩn đoán - can thiệp cầm máu cho người bệnh.

Trong quá trình can thiệp tại Đơn vị Nội soi, ê kíp ghi nhận có nhiều máu trong dạ dày, vị trí hang vị có một ổ loét chảy máu. Ê kíp nội soi đã tiến hành can thiệp kẹp Hemoclip và tiêm dung dịch cầm máu vào vị trí ổ loét. Sau ca can thiệp, tình trạng chảy máu đã được kiểm soát và người bệnh được chuyển về theo dõi, điều trị tại khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện.

Sau 2 ngày, sức khỏe người bệnh đã ổn định, có thể tự ăn uống nhẹ nhàng.

Hiện tại, người bệnh đã được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Hình ảnh vị trí vết loét ẢNH: BSCC

Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng rất nguy hiểm

Bác sĩ Trí cho biết, xuất huyết tiêu hóa là tình trạng rất nguy hiểm, có thể xảy ra đột ngột và gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Nếu xuất hiện triệu chứng như nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen, người bệnh hãy đến bệnh viện có chuyên khoa như Nội soi, Ngoại tổng quát ngay lập tức.

Nội soi can thiệp là phương pháp thăm dò các vị trí tổn thương bằng hệ thống máy móc hiện đại, xâm lấn tối thiểu nhưng mang lại hiệu quả điều trị cao, không chỉ giúp chẩn đoán chính xác vị trí, nguyên nhân chảy máu mà còn can thiệp điều trị cầm máu bằng nhiều phương pháp khác nhau, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng.