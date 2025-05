Cứu người đàn ông xuất huyết tiêu hóa nặng do u ruột non

Khai thác bệnh sử ghi nhận cách nhập viện một tuần, người bệnh đau bụng kèm tiêu phân đen. Bệnh nhân nhập viện tại một bệnh viện ở Campuchia được chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa. Các bác sĩ đã truyền tới 20 đơn vị máu nhưng tình trạng chảy máu vẫn không được kiểm soát và chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật cứu người bệnh ẢNH: BSCC

Ngày 3.5, bác sĩ Nguyễn Trung Đương, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, kết quả chụp CT cho thấy, bệnh nhân có khối u ở ruột non. Các bác sĩ chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa dưới nghi do u hỗng tràng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non.

Ca mổ diễn ra suôn sẻ, bệnh nhân hồi phục nhanh và xuất viện sau 5 ngày, đặc biệt không cần truyền thêm bất kỳ đơn vị máu nào.

Xuất huyết tiêu hóa do u ruột non là nguyên nhân hiếm gặp

Theo bác sĩ Đương, xuất huyết tiêu hóa là tình trạng chảy máu ra khỏi lòng mạch vào đường tiêu hóa. Chúng được thải ra khỏi đường tiêu hóa bằng cách nôn hay đi ngoài ra máu hoặc phân đen. Tình trạng chảy máu có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, mỗi nguyên nhân gây bệnh lại có một phương pháp điều trị khác nhau. Tuy nhiên xuất huyết tiêu hóa do u ruột non là nguyên nhân hiếm gặp và dễ bị bỏ sót trong chẩn đoán.

"Có những nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa cấp tính, cần điều trị cấp cứu nếu không điều trị có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Do đó, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, mệt mỏi, đi tiêu phân đen, đi tiêu máu đỏ bầm, đi tiêu ra máu đỏ tươi... người dân cần đến thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa để có phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời", bác sĩ Đương khuyến cáo.