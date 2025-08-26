Cứu người trên tàu điện Đức, nam người mẫu Mỹ bị thương nặng

Anh John Rudat bị đâm vào mặt khi bảo vệ hai phụ nữ bị hành hung ẢNH CHỤP MÀN HÌNH GOFUNDME

Tờ New York Post ngày 26.8 đưa tin du khách người Mỹ bị đâm khi dũng cảm bảo vệ hai phụ nữ đang bị hành hung trên một chuyến tàu điện ở Đức được xác định là một người mẫu đến từ bang New York, người đã bị thương nặng trên mặt.

Nam người mẫu bán thời gian John Rudat (21 tuổi) đang đi du lịch tại thành phố Dresden ở Đức vào sáng sớm 24.8 thì phát hiện hai phụ nữ bị hai người đàn ông tấn công nên đã can thiệp.

Bên cạnh việc làm người mẫu, anh John Rudat cũng vừa được chứng nhận là nhân viên cấp cứu. Anh đã phải nhập viện với những vết thương do dao đâm trên mặt sau khi dũng cảm can thiệp vụ việc trên.

"Chúng tôi đã hơi hoảng sợ khi biết tin. Chúng tôi không biết mức độ chấn thương của cậu ấy ra sao. Hôm trước khi đang ăn tối thì cậu ấy gọi điện và nói mình vừa gặp một sự cố nhưng vẫn ổn và nhờ báo giúp cho bố mẹ vì họ không bắt máy", theo cô Molly, bạn gái của anh Logan Rudat, anh trai của anh John Rudat.

Anh John Rudat (trái) là người mẫu bán thời gian và nhân viên cấp cứu ẢNH CHỤP MÀN HÌNH GOFUNDME

Theo các đoạn video được anh John Rudat đăng tải sau đó trên mạng xã hội, anh đang lưu trú tại Dresden cùng gia đình từng bảo trợ mình theo diện trao đổi học sinh thì gặp phải một kẻ côn đồ và buôn ma túy có tiếng tại địa phương.

Những hình ảnh chụp lại sau vụ ẩu đả bạo lực cho thấy máu vương vãi khắp sàn tàu điện, cùng với giấy ăn mà các hành khách khác đã dùng để cầm máu cho vết thương của anh.

Một trong những nghi phạm tấn công anh, một thanh niên 21 tuổi mang quốc tịch Syria, đã bị bắt với cáo buộc hành hung anh John Rudat. Sau vụ hành hung, đồng phạm của hắn quay lại và đâm nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó người này đã được các công tố viên ở Đức trả tự do vì chưa có bằng chứng cho thấy anh ta là người thực hiện vụ đâm.

Anh Logan Rudat cho biết anh không ngạc nhiên trước hành động dũng cảm của em mình.

"Tôi sẽ thấy bất ngờ nếu em ấy không can thiệp. Đó là một phần trong tính cách của em ấy. Đơn giản đó là cách mà chúng tôi đã được nuôi dạy", anh nói, đồng thời bày tỏ hy vọng em trai mình sẽ có thể trở về Mỹ trong khoảng một tuần tới.

Đại sứ quán Mỹ tại Đức ra thông cáo kêu gọi cơ quan chức năng Đức đưa thủ phạm trong vụ việc ra công lý.

"Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Đức nhanh chóng đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý và trừng phạt họ ở mức cao nhất mà pháp luật cho phép. An toàn là trách nhiệm chung, sẽ không ai an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn", theo thông cáo.