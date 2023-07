Cựu Phó cục trưởng A08 khai về việc chia chác tiền nhận hối lộ từ doanh nghiệp

Chiều 13.7, phiên sơ thẩm xét xử 54 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu" tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo.

Trong vụ án này, các bị cáo tại Cục quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an, gồm Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng; Vũ Anh Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Tham mưu và Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Phòng Tham mưu, cùng bị xét xử về tội "nhận hối lộ". Trong đó, ông Dự bị cáo buộc nhận 7,6 tỉ đồng, ông Tuấn nhận 49 lần với tổng tiền hơn 27 tỉ đồng, còn ông Cường bị cáo buộc nhận 7 lần với tổng hơn 9 tỉ đồng.

Bị sốc, không nhớ nổi số tiền đã nhận hối lộ

Khai tại tòa, bị cáo Tuấn cho biết giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu A08 từ tháng 10.2010 đến khi bị khởi tố.

Trong đại dịch Covid-19, Bộ Công an được tham gia tổ công tác 5 bộ (Bộ Công an, Bộ GT-VT, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng). Tháng 7.2021, Bộ Công an ủy quyền cho A08 trực tiếp tham gia đề xuất các chủ trương liên quan đến việc tổ chức các chuyến bay combo. Riêng ông Tuấn được phân công tham mưu, đề xuất lãnh đạo cục trả lời Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Bị cáo Vũ Anh Tuấn khai tại tòa TRẦN PHAN

Ông Tuấn thừa nhận, quá trình tham gia đề xuất ý kiến để trả lời Cục Lãnh sự đã có 14 cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp tiếp xúc, đề nghị hỗ trợ để giải quyết công việc. Đến nay, bị cáo Tuấn đã có tường trình, nhận toàn bộ hành vi của mình, cũng như thừa nhận lời khai của các doanh nghiệp về số tiền bản thân nhận theo kết luận điều tra nêu.

Dù không nhớ theo thứ tự, bị cáo Tuấn liệt kê đã nhận của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky, 6 tỉ đồng; của Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch dịch vụ hàng không An Bình, hơn 5 tỉ đồng; Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh, hơn 3 tỉ đồng; Đào Minh Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Vijasun, 1,6 tỉ đồng; Phan Thị Ban Mai, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội, 360 triệu đồng; Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty MasterLife, hơn 2 tỉ đồng;…

Bị cáo Tuấn khai, ban đầu chỉ thống nhất và chia tiền với Cường, giai đoạn sau mới báo cáo và chia tiền cho ông Dự. Theo bị cáo Tuấn, sau khi nhận "quà cảm ơn của doanh nghiệp", bị cáo này đã cùng Cường tập hợp và báo cáo được tổng 7,5 tỉ đồng. Sau khi xin ý kiến, ông Dự đã chia cho Tuấn 3 tỉ, Cường 1,5 tỉ và số còn lại ông Dự giữ.

"Các doanh nghiệp lên tiếp xúc với bị cáo, nhờ hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục. Khi các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay xong thì có gửi quà. Bị cáo nhận thức đây là tiền gửi riêng cho bị cáo nên đã không báo cáo", ông Tuấn khai về các lần nhận hối lộ khác.

Theo bị cáo Tuấn, quá trình làm việc với các cơ quan tố tụng thì không nhớ hết được số lần và số tiền đã nhận. Ông Tuấn đã làm đơn đề nghị gia đình vay mượn để khắc phục hậu quả, đến nay đã nộp được hơn 20 tỉ đồng.

Vấy bẩn ở 6 tháng cuối cùng

Về phía mình, bị cáo Dự khai giữ chức Phó cục trưởng A08 từ tháng 6.2015 đến tháng 2.2022 nghỉ chờ hưu thì bị khởi tố. Theo ông Dự, giai đoạn đầu giải quyết đề nghị cấp phép các chuyến bay cho doanh nghiệp không được bị cáo Tuấn báo cáo về việc doanh nghiệp đến đưa tiền. Đến tháng 7.2021, Tuấn báo cáo 7 lần, cộng lại được 7,5 tỉ đồng, mỗi lần báo cáo Tuấn có ý xử lý số tiền này thế nào.



"Tôi thấy Tuấn báo cáo thì có nói đây là tiền doanh nghiệp tổ chức chuyến bay, người ta tổ chức thành công thì cảm ơn sự hỗ trợ, có mấy anh em đấy thì chia cho nó hài hòa. Tôi với Tuấn bằng nhau, mỗi người 3 tỉ 50 triệu còn Cường là cán bộ thì ít hơn, khoảng tỉ rưỡi", ông Dự khai và thừa nhận còn nhận của 2 doanh nghiệp khác mỗi bên 50 triệu đồng là tiền cảm ơn và chúc tết.

Bị cáo Trần Văn Dự TRẦN PHAN

Theo ông Dự, khi thấy một số cán bộ của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) bị bắt, bản thân đã nhận thức được vấn đề và thấy hành vi của mình là sai. Do vậy, khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Dự đã nhận tội luôn, khai báo thành khẩn ngay từ đầu vì xác định "đây là những khoản tiền mình nhận và mình chỉ đạo chia là sai, sai hoàn toàn".

"37 năm trong lực lượng công an, đến năm 35 năm 6 tháng thì rất trong sạch, nhưng 6 tháng cuối cùng trước khi nghỉ hưu thì vấy bẩn. Do đó tôi đã nói với gia đình phải khắc phục và đến nay đã khắc phục 100% số tiền tôi đã nhận", bị cáo Dự nói trước tòa.

Tại tòa, bị cáo Vũ Sỹ Cường cũng thừa nhận cáo trạng truy tố đúng hành vi của mình.