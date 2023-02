Cựu sao HAGL: 'CLB Công an Hà Nội không có ngôi sao'

Không dừng lại ở việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao của bóng đá Việt Nam, CLB Công an Hà Nội tiếp tục khiến cho người hâm mộ phải bất ngờ ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2023. Trước khi trận đấu diễn ra, chắc hẳn những người lạc quan nhất cũng không nghĩ đội bóng tân binh V-League sẽ giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước CLB Bình Định. Cần nói thêm, đội bóng đất võ cán đích thứ 3 ở V-League 2022 và người đứng trong khung thành là Đặng Văn Lâm (thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2022 khi chỉ để thủng lưới 3 bàn sau 8 trận).

Đoàn Văn Hậu (phải) kiến tạo cho Fred (trái) ghi bàn MINH HOÀNG

Trong chiến thắng của CLB Công an Hà Nội ở trận ra quân V-League, bộ đôi chạy cánh đóng vai trò quan trọng. Đoàn Văn Hậu (cánh trái) và Vũ Văn Thanh (cánh phải) đã có màn trình diễn tốt ở trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng mới.

Sau trận đấu, Văn Hậu chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi khoác lên mình màu áo của CLB Công an Hà Nội. Đây là trận đấu đầu tiên ở V-League của CLB Công an Hà Nội sau một thời gian rất lâu mới trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dù gặp khó khăn nhưng toàn đội đã cố gắng và giành được kết quả tốt nhất. Tôi xin tặng chiến thắng cho tất cả mọi người đã luôn ủng hộ đội bóng và những ai yêu mến bóng đá Việt Nam. Xin dành tặng chiến thắng cho gia đình tất cả các cầu thủ. Hy vọng là sau trận đấu này, khán giả sẽ đến sân và cổ vũ nhiều hơn nữa cho CLB Công an Hà Nội".

Vũ Văn Thanh vượt qua Hồ Tấn Tài để chiếm suất đá chính ở trận ra quân V-League 2023 MINH HOÀNG

Ở hành lang đối diện của Văn Hậu, Văn Thanh cũng hoạt động rất năng nổ. Cựu hậu vệ của HAGL bày tỏ: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi toàn đội đã có một trận đấu rất xuất sắc. Tôi nghĩ yếu tố đoàn kết đã giúp đội giành thắng lợi. Chủ tịch CLB đã nói rằng trong đội không có ai là ngôi sao hết, chỉ có đoàn kết và chiến đấu. Cảm xúc của tôi thật khó tả, rất vinh dự khi mình được khoác áo CLB Công an Hà Nội. Mục tiêu của tôi và toàn đội là sẽ làm thật tốt yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra".

Vượt qua ngôi sao chạy cánh Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh là người đã được HLV trưởng Foiani giao nhiệm vụ ở hành lang phải. Cựu sao HAGL là người đã mang về quả 11 m cho CLB Công an Hà Nội để Jhon Cley tận dụng ghi bàn ở cuối hiệp 1.

Trong khi đó, Văn Hậu cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo thành bàn. Cựu hậu vệ của CLB Hà Nội đã chuyền bóng để Fred dứt điểm ấn định chiến thắng với tỷ số 5-0 cho đội bóng tân binh V-League. Ở vòng 2, CLB Công an Hà Nội sẽ chạm trán với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào ngày 9.2.