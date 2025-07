Cựu sao HAGL tiết lộ lý do chọn CLB Bình Phước, tái hợp Công Phượng

Nôn nóng được ra sân thi đấu trong màu áo CLB Bình Phước

"Tôi cảm thấy rất háo hức khi khoác áo CLB Bình Phước. Vào lúc này, tôi rất khao khát được ra sân để cống hiến cho đội bóng mới", tiền vệ Lương Xuân Trường mở đầu bằng cảm xúc chân thành khi bước vào hành trình mới trong sự nghiệp.

Gia nhập đội bóng miền Đông Nam bộ, Xuân Trường không chỉ mang đến danh tiếng, mà còn là kỳ vọng về tầm ảnh hưởng của anh ở cả trong và ngoài sân cỏ. Khi được hỏi sẽ đóng góp điều gì cho CLB Bình Phước, tiền vệ sinh năm 1995 cho biết: "Tôi nghĩ mình có kinh nghiệm, sự điềm tĩnh trong lối chơi. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục thể hiện sự chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt, qua đó lan tỏa tinh thần ấy đến các bạn trẻ trong đội. Chúng tôi sẽ cùng nhau đưa tập thể CLB Bình Phước tiến lên phía trước".

Từng thi đấu tại Hàn Quốc, Thái Lan và khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều năm, Xuân Trường chính là sự bổ sung đáng kể cả về mặt chuyên môn cho CLB Bình Phước, trong hành trình hướng đến mục tiêu thăng hạng lên V-League. Nói về lý do chọn cập bến CLB Bình Phước, anh chia sẻ: "Thật ra, có rất nhiều lý do để một cầu thủ lựa chọn một đội bóng. Đối với tôi, lý do lớn nhất đó là tôi cảm nhận được cách làm bóng đá của ban lãnh đạo CLB Bình Phước".

Xuân Trường hiện đang tập luyện trong màu áo CLB Bình Phước ẢNH: CLB BÌNH PHƯỚC

Theo đó, CLB Bình Phước đang cho thấy quyết tâm lớn khi liên tiếp chiêu mộ những cái tên chất lượng như Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương. Mới đây, "những chiến binh xanh" còn đón thêm HLV Nguyễn Việt Thắng ngồi vào vị trí thuyền trường. Với "cuộc cách mạng" về mặt lực lượng, tham vọng của CLB Bình Phước không gì khác ngoài giành tấm vé thăng hạng V-League ngay trong mùa giải tới.

Lương Xuân Trường cũng gửi thông điệp đến người hâm mộ của CLB Bình Phước: "Chúng tôi đang rất chăm chỉ tập luyện, nỗ lực để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hy vọng, khi mùa giải diễn ra, người hâm mộ sẽ cùng đồng hành với đội bóng, để tạo ra nguồn sức mạnh lớn nhất. Từ đó, đội giành được những chiến thắng".

Với Xuân Trường, đây không chỉ là một khởi đầu mới, mà còn là cơ hội để anh tái hiện những giá trị của thế hệ vàng HAGL, bên cạnh những đồng đội cũ thân thiết như Công Phượng, Minh Vương. Và với CLB Bình Phước, sự hiện diện của Xuân Trường là một phần của lời khẳng định cho tham vọng thay đổi tầm vóc đội bóng miền Đông Nam bộ này.