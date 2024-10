Cứu sống 5 ngư dân bị chìm tàu trên biển Cà Mau

Ngày 22.10, tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc cho biết, đơn vị đã phối hợp 3 tàu cá khác cứu nạn kịp thời 5 ngư dân bị chìm tàu trên biển.



Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 30 ngày 21.10, tàu cá CM 02975-TS do bà Đào Thị Huyền (45 tuổi, ở khóm 8, TT.Sông Đốc) làm chủ, trong lúc đang hoạt động cách cửa biển Sông Đốc khoảng 10 hải lý về phía Tây, đã bị sóng lớn đánh chìm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 5 ngư dân.

Ngư phủ gặp nạn được lực lượng của Đồn Biên phòng Sông Đốc chăm sóc sức khỏe khi vừa được cứu ẢNH: BỘ ĐÔI BIÊN PHÒNG CUNG CẤP

Khoảng 15 phút sau, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo liền báo cáo Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và triển khai hệ thống thông tin liên lạc để huy động các tàu cá đang hoạt động gần đó tham gia cứu hộ. 3 tàu cá mang số hiệu CM-91133-TS, CM-92444-TS và CM-06181-TS đã nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm.

Sau quá trình tìm kiếm, các tàu cá đã cứu vớt được cả 5 ngư dân gặp nạn và đưa họ lên tàu an toàn. Hiện tình trạng sức khỏe của các ngư dân bị nạn đã ổn định. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu với sóng to và gió lớn, việc trục vớt tàu cá bị chìm vẫn chưa thể thực hiện ngay.

Hiện tại, Đồn Biên phòng Sông Đốc đang tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân và huy động thêm lực lượng, phương tiện để tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm.