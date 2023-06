Cứu sống bé trai bị đuối nước, suy hô hấp cấp nguy kịch

BS.CKI Huỳnh Trung Hiếu cho biết trẻ bị đuối nước tử vong hoặc có các biến chứng nặng như suy hô hấp, viêm phổi, hoặc di chứng tổn thương não do thiếu oxy kéo dài là do phần lớn trẻ không được cấp cứu hoặc cấp cứu không đúng cách. Những thao tác đầu tiên của cấp cứu hồi sức ban đầu góp phần quan trọng trong việc cứu sống tính mạng của trẻ. Trường hợp của bé T. may mắn được sơ cấp cứu ban đầu và nhập viện điều trị kịp thời.