Cứu sống bệnh nhân bị chảy máu ổ bụng do u gan vỡ

Ngày 21.2, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa khẩn cấp can thiệp cầm máu qua DSA, cứu sống bệnh nhân bị chảy máu ổ bụng, gây xuất huyết nội do u gan phải bị vỡ, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân B.V.D đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu TRẦN THANH PHONG

Trước đó, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân B.V.D (58 tuổi, ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu) trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Gia đình cho biết, ông D. không có tiền sử bệnh gan, cũng không thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, khoảng vài ngày trước vẫn khỏe mạnh, ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, sáng 18.2, ông bất ngờ đau bụng dữ dội, da xanh xao, cơn đau càng lúc càng nhiều.

Qua thăm khám và chụp CT-scan bụng cho thấy, bệnh nhân có khối u gan phải to, kích thước (d=110x122 mm) đã vỡ, gây xuất huyết nội, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hồi sức tích cực và hội chẩn khẩn cấp với sự tham gia của ê kíp bác sĩ can thiệp nội mạch và ngoại tổng quát.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân được chỉ định thực hiện thủ thuật can thiệp chụp và nút mạch cầm máu gan trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) kết hợp bơm hỗn hợp hóa chất vào động mạch gan phải để cầm máu u gan vỡ.

Ca thủ thuật diễn ra trong vòng 45 phút. Sau can thiệp, hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện, mạch huyết áp ổn định, tiếp xúc tốt, giảm đau bụng, da hồng hào; dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Thạch Diễn, người trực tiếp thực hiện can thiệp nội mạch, cho biết bệnh nhân D. bị u gan phải to đã bị vỡ gây chảy máu cấp trong ổ bụng, nếu phẫu thuật mổ mở sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định chụp và nút mạch gan cầm máu qua DSA. Đây là phương pháp can thiệp hiện đại, ít xâm lấn, an toàn, hiệu quả trong điều trị bệnh lý khối u khi không có chỉ định can thiệp phẫu thuật, mang lại nhiều cơ hội cứu sống người bệnh ung thư, nhất là ung thư gan.

Bác sĩ Thạch Diễn khuyến cáo, chảy máu ổ bụng do ung thư gan bị vỡ rất khó nhận biết vì không có dấu hiệu đặc trưng, thậm chí người bệnh không biết bản thân bị ung thư gan cho đến khi khối ung thư vỡ, gây xuất huyết trong ổ bụng với những triệu chứng như: Đau bụng dữ dội, chóng mặt, hoa mắt, choáng váng, da tái nhợt (do mất nhiều máu). Vì vậy, người dân cần kiểm tra khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để tầm soát phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng.