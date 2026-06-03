Cứu sống bệnh nhân đột quỵ nguy kịch vì hít sặc khi nuôi ăn qua sonde

Bệnh nhân Đ.T.N (sinh năm 1955) có tiền sử tăng huyết áp và từng bị xuất huyết não nặng cách đây khoảng một tháng. Sau điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng tỉnh, mở mắt tự nhiên nhưng liệt nửa người, phải nuôi ăn qua sonde dạ dày tại nhà.

Trong lúc người nhà bơm thức ăn, bệnh nhân bất ngờ tự rút sonde khiến thức ăn tràn vào đường thở. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào trạng thái tím tái, suy hô hấp cấp, nguy cơ ngừng tuần hoàn.

Ê-kíp cấp cứu lập tức khai thông đường thở, hút dịch thức ăn trong khoang miệng và phổi, đồng thời đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Các bác sĩ nội soi phế quản để lấy sạch dị vật và dịch tiết khỏi đường hô hấp.

Bệnh nhân tiếp tục xuất hiện viêm phổi hít nặng, nhiễm trùng huyết và tổn thương thận cấp. Sau 72 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân cai được máy thở, tình trạng nhiễm trùng cải thiện và xuất viện sau 10 ngày điều trị.

Sau 72 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân cai được máy thở, tình trạng nhiễm trùng cải thiện ÀNH: BV ĐH Y KHOA PHAN CHÂU TRINH

BS.CKII Đặng Công Hoàng cho biết, hít sặc là biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở bệnh nhân đột quỵ, có thể nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp và tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Trong khi đó, BS.CKI Huỳnh Quang Sang khuyến cáo người chăm sóc cần đặc biệt chú ý tư thế cho ăn, tốc độ bơm thức ăn và theo dõi nguy cơ tuột sonde ở bệnh nhân nuôi ăn tại nhà.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo bệnh nhân sau đột quỵ cần được đánh giá chức năng nuốt định kỳ, theo dõi chặt trong quá trình cho ăn và không tự ý ăn uống bằng đường miệng khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Với các trường hợp rối loạn nuốt kéo dài, mở thông dạ dày ra da được xem là giải pháp an toàn hơn nhằm hạn chế nguy cơ hít sặc và tuột sonde trong chăm sóc lâu dài.