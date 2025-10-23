Cứu sống bệnh nhân rò túi mật - tá tràng kèm sỏi ống mật chủ hiếm gặp

Ngày 23.10, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị rò túi mật - tá tràng kèm sỏi ống mật chủ hiếm gặp.

Trước đó, bệnh nhân N.T.M (67 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, kèm vàng da, chán ăn, buồn nôn và sụt cân. Bệnh nhân từng được chẩn đoán sỏi túi mật, nhưng chưa phẫu thuật vì lo ngại tuổi cao.

Ca phẫu thuật nội soi thành công của ê kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm và chụp CT bụng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều sỏi lớn trong ống mật chủ, nhiều sỏi trong túi mật, đồng thời rò thông giữa túi mật và tá tràng (một biến chứng rất hiếm gặp của bệnh sỏi mật mạn tính).

Tình trạng này nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc mật, nhiễm trùng đường mật, tắc ruột do sỏi hoặc chảy máu tiêu hóa. Sau khi hội chẩn liên khoa, ê kíp bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt túi mật, đóng lỗ rò túi mật - tá tràng và lấy sỏi ống mật chủ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy thành túi mật viêm dày, dính chắc vào thành tá tràng, lỗ rò khoảng 1 cm, dịch mật chảy vào lòng tá tràng. Ê kíp đã tiến hành bóc tách tỉ mỉ, cắt túi mật, khâu đóng kín lỗ rò và lấy toàn bộ sỏi trong ống mật chủ qua đường nội soi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi tỉnh tốt, ăn uống trở lại sớm, dẫn lưu mật trong và ngoài gan lưu thông tốt và được xuất viện vào sáng 23.10, sau một tuần điều trị.

Bác sĩ chúc mừng bà M. được xuất viện vào sáng 23.10 ẢNH: NAM LONG

BS.CK2 Nguyễn Thị Bích Chi, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, cho biết rò túi mật - tá tràng là biến chứng rất hiếm gặp, chiếm chưa đến 0,2% các trường hợp bệnh lý túi mật. Thông thường, tình trạng này chỉ được phát hiện tình cờ trong lúc phẫu thuật hoặc khi bệnh nhân có biến chứng nặng.

Điều trị rò túi mật - tá tràng truyền thống thường được thực hiện bằng mổ hở, tuy nhiên với sự phát triển của kỹ thuật nội soi và kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ, phẫu thuật nội soi hiện nay hoàn toàn có thể thực hiện an toàn, ít xâm lấn và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn nhiều.