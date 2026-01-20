Cứu sống bệnh nhân tràn máu ổ bụng do tai nạn giao thông

Nam bệnh nhân (BN) V.P.N (25 tuổi, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tuy nhiên bụng có biểu hiện đau âm ỉ, chướng nhẹ và phản ứng thành bụng dương tính.

Qua quá trình thăm khám, kiểm soát dấu hiệu sinh tồn và chụp CT scan bụng cho thấy chảy máu ổ bụng lượng vừa, nghi ngờ rách mạc treo ruột non, dù chưa có dấu hiệu vỡ tạng đặc hay hơi tự do ổ bụng.

Tại thời điểm cấp cứu, BN xuất hiện mạch nhanh hơn 100 lần/phút, huyết áp tụt, cảnh báo sốc mất máu tiến triển. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cấp cứu, phát hiện 8cm mạc treo ruột non bị rách gây tràn máu.

Tràn máu ổ bụng, nguyên nhân chính gây tử vong cao nếu không cấp cứu kịp thời

Theo bác sĩ điều trị, rách mạc treo ruột non do chấn thương bụng kín là tổn thương khó phát hiện. Vì vậy, việc theo dõi sát, chỉ định chẩn đoán hình ảnh kịp thời và quyết định phẫu thuật đúng lúc sẽ giúp kiểm soát chảy máu, tránh nguy cơ sốc mất máu và biến chứng nặng cho BN. Sau phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của BN nhanh chóng ổn định, tình trạng đau bụng giảm, không xuất hiện biến chứng.