Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhân tràn máu ổ bụng do tai nạn giao thông

Nguồn: BV ĐH Y khoa Phan Châu Trinh
Nguồn: BV ĐH Y khoa Phan Châu Trinh
20/01/2026 14:43 GMT+7

Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh vừa cấp cứu thành công trường hợp rách 8cm mạc treo ruột non đoạn hồi tràng gây chảy máu ổ bụng do tai nạn giao thông, kèm theo là những chấn thương bụng kín phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Nam bệnh nhân (BN) V.P.N (25 tuổi, Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tuy nhiên bụng có biểu hiện đau âm ỉ, chướng nhẹ và phản ứng thành bụng dương tính.

Qua quá trình thăm khám, kiểm soát dấu hiệu sinh tồn và chụp CT scan bụng cho thấy chảy máu ổ bụng lượng vừa, nghi ngờ rách mạc treo ruột non, dù chưa có dấu hiệu vỡ tạng đặc hay hơi tự do ổ bụng.

Tại thời điểm cấp cứu, BN xuất hiện mạch nhanh hơn 100 lần/phút, huyết áp tụt, cảnh báo sốc mất máu tiến triển. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cấp cứu, phát hiện 8cm mạc treo ruột non bị rách gây tràn máu.

Cứu sống bệnh nhân tràn máu ổ bụng do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Tràn máu ổ bụng, nguyên nhân chính gây tử vong cao nếu không cấp cứu kịp thời

Theo bác sĩ điều trị, rách mạc treo ruột non do chấn thương bụng kín là tổn thương khó phát hiện. Vì vậy, việc theo dõi sát, chỉ định chẩn đoán hình ảnh kịp thời và quyết định phẫu thuật đúng lúc sẽ giúp kiểm soát chảy máu, tránh nguy cơ sốc mất máu và biến chứng nặng cho BN. Sau phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của BN nhanh chóng ổn định, tình trạng đau bụng giảm, không xuất hiện biến chứng.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh nhân cứu sống bệnh nhân tràn máu ổ bụng tai nạn giao thông Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận