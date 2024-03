Cứu sống cụ ông 73 tuổi ngưng tim, ngưng thở

Ngày 20.3, tin từ Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời cứu sống cụ ông N.T.M (73 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long, Bạc Liêu) bị ngưng tim, ngưng thở, nguy kịch đến tính mạng nhờ báo động đỏ liên viện.

Cụ ông N.T.M đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ Bạc Liêu TRẦN THANH PHONG

Trưa 19.3, cụ M. đang sinh hoạt bình thường thì đột ngột nặng ngực, đau lói sau lưng nên được người thân đưa đến Trung tâm Y tế H.Phước Long để thăm khám. Khi xe vừa đến cổng trung tâm, thì cụ M. đột ngột tím tái. Bác sĩ khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. Sau đó, kích hoạt báo động đỏ nhờ hỗ trợ khẩn cấp từ Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ Bạc Liêu.

Nhận được tin, Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ Bạc Liêu đã huy động ê kíp bác sĩ, điều xe cấp cứu chuyên dụng cùng với hệ thống máy thở oxy, máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn liên tục, máy sốc điện, tạo nhịp tim, máy đo điện tim, thuốc, vật tư y tế... nhanh chóng có mặt tại Trung tâm Y tế H.Phước Long để hỗ trợ, đưa bệnh nhân về Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ Bạc Liêu điều trị kịp thời trong khung giờ vàng.

Bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu, Trưởng trung tâm tim mạch can thiệp, Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ Bạc Liêu (người điều phối xe cấp cứu liên viện) cho biết, trong quá trình chuyển viện, ê kíp bác sĩ tiến hành theo dõi, điều trị bệnh nhân bằng thở máy, thuốc, đồng thời báo động về nơi tiếp nhận.

Tại Bệnh viện đa khoa Medic Thanh Vũ Bạc Liêu, sau thăm khám đánh giá, bác sĩ kết luận đây là trường hợp ngưng hô hấp tuần hoàn, nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong lên đến 95%, nếu không xử trí đúng và kịp thời. Lập tức ê kíp bác sĩ tim mạch can thiệp tức tốc đưa bệnh nhân vào phòng thông tim, tiến hành can thiệp động mạch vành cấp cứu khẩn cấp kèm hồi sức nội khoa tích cực như: Sử dụng thuốc vận mạch, an thần, thở máy, kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu kép. Bệnh nhân được can thiệp thành công sau 30 phút.

Sau can thiệp 4 giờ liền, sức khỏe cụ M. dần ổn định, ngưng thở máy, được rút nội khí quản, bệnh tỉnh táo, phục hồi hoàn toàn, không để lại di chứng. Dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ An khuyến cáo, đây là trường hợp bệnh nhồi máu cơ tim diễn tiến có biến chứng nguy hiểm được cứu sống. Trước đó, cụ M. mắc bệnh lý nền tăng huyết áp nhiều năm, tuy nhiên không điều trị và uống thuốc thường xuyên. Để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, những người mắc các bệnh lý nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường, có các yếu tố nguy cơ tim mạch (hút thuốc lá, uống rượu, bia, béo phì, tiền sử gia đình) nên thăm khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Khi có triệu chứng bất thường như: đau tức ngực, mệt, khó thở, toát mồ hôi, nôn, đau thượng vị, choáng váng… cần phải đến ngay các cơ sở y tế có đủ điều kiện cơ sở vật chất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.