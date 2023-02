Cứu sống cụ ông 93 tuổi bị phình động mạch chủ bụng 12 cm

Ngày 14.2, TS-BS Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu, cứu sống thành công cụ ông V.N.A (93 tuổi, ngụ Phú Yên) bị phình động mạch chủ bụng khoảng 12 cm.



Động mạch chủ bụng của cụ ông phình to trước can thiệp BVCC

Trước đó, bệnh nhân A. từ Phú Yên đến Bệnh viện Thống Nhất nhập viện với triệu chứng đau bụng nhiều ở quanh rốn và đau mỗi lúc tăng dần.

Sau khi thăm khám, bác sĩ đã phát hiện có một khối phình đập quanh rốn, kích thước trên 10 cm.

Bệnh nhân được chụp CT-Scanner dựng hình mạch máu và xác định chẩn đoán là phình động mạch chủ bụng với kích thước đường kính ngang rất lớn, khoảng 12 cm.

TS-BS Nguyễn Duy Tân cùng ê kíp can thiệp mạch máu đã tiến hành cấp cứu can thiệp nội mạch, đặt stent để điều trị túi phình. Sau can thiệp 4 - 6 giờ, bệnh nhân A đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và sau 2 - 3 ngày bệnh nhân đã ăn uống và đi lại bình thường. Bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo TS-BS Nguyễn Duy Tân, phình động mạch chủ là một bệnh lý rất nguy hiểm, nguy cơ gây tử vong trên 90% nếu túi phình vỡ.

Cũng theo TS-BS Nguyễn Duy Tân, phình động mạch chủ xảy nhiều ở người cao tuổi trên 60 tuổi, thường đi kèm với nhiều bệnh khác.

Trước đây, phương pháp điều trị phình động mạch chủ là bằng phẫu thuật mổ mở thường gây mất máu, nhiễm trùng… nằm viện lâu và nguy cơ tử vong cao.

Phương pháp can thiệp nội mạch đặt ống ghép nội mạch điều trị phình động mạch chủ đã được sử dụng trên thế giới từ 2-3 thập niên qua và Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây để điều trị bệnh phình động mạch chủ một cách hiệu quả. Cũng theo TS-BS Nguyễn Duy Tân, Bệnh viện Thống Nhất là một trong những trung tâm chuyên sâu về phương pháp này và đã thành công trong rất nhiều trường hợp phình, bóc tách động mạch chủ có nguy cơ tử vong cao.