Cứu sống nam bệnh nhân 68 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa nặng

Ca bệnh này là minh chứng rõ ràng cho tính chất nguy hiểm của xuất huyết tiêu hóa – một biến chứng có thể xảy ra đột ngột, đặc biệt ở người lớn tuổi, nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Bệnh nhân (BN) được đưa đến bệnh viện (BV) trong tình trạng mệt lả, choáng váng, huyết áp giảm và đi ngoài phân đen nhiều lần. Đây là những dấu hiệu điển hình của mất máu tiêu hóa. Theo lời kể của gia đình, trước đó vài ngày ông xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng thượng vị nhưng chủ quan, không đến BV thăm khám mà tự mua thuốc uống. Việc trì hoãn điều trị ban đầu là nguyên nhân thường gặp khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn ở nhiều BN cao tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã kích hoạt quy trình xử trí khẩn cấp. BN được hồi sức tích cực với truyền dịch, truyền máu và theo dõi huyết động liên tục để ổn định các chỉ số sinh tồn. Đây là bước quan trọng để ngăn tình trạng sốc giảm thể tích tiến triển nặng hơn. Khi BN tạm ổn định, đã được các y bác sĩ đưa đến phòng nội soi để xác định vị trí chảy máu - yếu tố then chốt trong việc quyết định chiến lược điều trị tiếp theo.

Hình ảnh nội soi cho thấy một ổ loét lớn tại hành tá tràng. Đáng lo ngại hơn, đáy ổ loét đã ăn sâu đến mức lộ mạch máu, một trong những dấu hiệu nguy hiểm nhất của xuất huyết tiêu hóa. Khi mạch máu bị bào mòn và lộ ra, chỉ cần một kích thích nhỏ, tình trạng chảy máu có thể xảy ra ồ ạt, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nặng, cần can thiệp ngay.

Để cầm máu hiệu quả và ít xâm lấn, ê-kíp lựa chọn kỹ thuật Argon Plasma Coagulation (APC). Đây là phương pháp đốt cầm máu bằng plasma argon, cho phép tác động chính xác vào điểm chảy máu mà không làm tổn thương mô lành xung quanh. APC hiện là kỹ thuật phổ biến tại các trung tâm nội soi lớn, đặc biệt hiệu quả trong các trường hợp ổ loét sâu hoặc mạch máu lộ như ca bệnh này. Nhờ ưu điểm an toàn và khả năng kiểm soát chảy máu tốt, APC đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân.

Sau can thiệp, máu được kiểm soát, huyết áp dần ổn định trở lại. BN tỉnh táo và được chuyển đến khu vực điều trị tích cực để theo dõi chặt chẽ phòng nguy cơ tái xuất huyết - biến chứng có thể xảy ra trong 24 - 72 giờ đầu sau khi cầm máu. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Cấp cứu, khoa Nội soi và khoa Hồi sức tích cực là yếu tố then chốt giúp BN vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo ThS-BSNT Nguyễn Đức Quang, xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày - tá tràng khá thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt ở những người sử dụng thuốc giảm đau kháng viêm (NSAIDs) trong thời gian dài, uống rượu bia thường xuyên hoặc hút thuốc lá. Những yếu tố này khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương và loét, lâu ngày dẫn đến nguy cơ ăn mòn vào mạch máu.

Bác sĩ chia sẻ: "Khi mạch máu bị ăn mòn và lộ ra trong ổ loét, nguy cơ mất máu cấp tính rất lớn. Người bệnh có thể chuyển từ tình trạng ổn định sang nguy kịch chỉ trong vài giờ". Chính vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường đóng vai trò quyết định trong khả năng cứu sống BN.

BS cũng khuyến cáo người dân không nên bỏ qua những triệu chứng như đau thượng vị kéo dài, nôn ra máu hoặc ói dịch bã cà phê, đi ngoài phân đen, mệt nhiều hoặc choáng váng. Đây đều là dấu hiệu tiềm ẩn xuất huyết tiêu hóa. Khi gặp những biểu hiện này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị. Việc tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt nhóm NSAIDs, không chỉ không giúp giảm triệu chứng mà còn khiến ổ loét tiến triển nhanh hơn và dễ gây chảy máu.

Xuất huyết tiêu hóa là một trong những cấp cứu nội khoa nguy hiểm nhất, có thể gây mất máu nhiều trong thời gian ngắn, dẫn đến sốc, suy đa cơ quan và tử vong. Nội soi sớm không chỉ giúp xác định vị trí tổn thương mà còn cho phép can thiệp cầm máu kịp thời bằng nhiều kỹ thuật hiện đại.

Ca bệnh của người đàn ông 68 tuổi cho thấy tầm quan trọng của việc xử trí đúng thời điểm và sự phối hợp liên khoa trong BV. Khi được chẩn đoán sớm, điều trị đúng hướng và áp dụng kỹ thuật phù hợp, ngay cả những trường hợp nặng vẫn có cơ hội phục hồi tốt.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh khuyến nghị người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có tiền sử viêm loét dạ dày - tá tràng, nên thăm khám khi xuất hiện triệu chứng bất thường, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và thuốc lá, đồng thời tránh lạm dụng thuốc giảm đau để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.