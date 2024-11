Cứu sống nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim nhờ ứng dụng hệ thống DSA hiện đại

Với sự hỗ trợ của hệ thống DSA hai bình diện hiện đại có tích hợp trí tuệ nhân tạo, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định vị trí tổn thương, can thiệp mạch vành khẩn và tiến hành đặt một stent phủ thuốc vào đoạn giữa vành phải, mở thông mạch máu bị tắc nghẽn, kịp thời cứu sống người bệnh khỏi cơn nguy hiểm.

Nếu không được can thiệp đúng lúc, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ suy tim và nặng hơn là đột tử.

Công nghệ tiên tiến giúp chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả các ca khó về tim mạch, thần kinh

Các bệnh lý tim mạch và thần kinh luôn là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của cộng đồng. BS.CKII. Trần Nguyễn An Huy - Trưởng khoa Nội Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết: "Nguyên nhân khiến các bệnh lý tim mạch ngày càng trẻ hóa chủ yếu là do yếu tố di truyền, tình trạng sức khỏe thiếu kiểm soát, lối sống không khoa học, chế độ ăn uống không lành mạnh,… Tuy nhiên, đa số người bệnh thường ít quan tâm đến các yếu tố nguy cơ, tâm lý e ngại nên không thực hiện tầm soát phát hiện sớm, dẫn đến việc phát hiện bệnh trễ và điều trị trở nên khó khăn hơn".

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, đội ngũ y tế đã có thêm một công cụ đắc lực để chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý về tim mạch. Các bác sĩ cho biết, hệ thống DSA hai bình diện tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể chụp được đồng thời hai hình ảnh ở các góc độ khác nhau, giúp quá trình can thiệp diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn, giảm thiểu phơi nhiễm tia X cho cả người bệnh và bác sĩ.

Hệ thống này sử dụng ít thuốc cản quang hơn, chỉ cần một liều thuốc cản quang cho hai bình diện, làm giảm tác động không có lợi do thuốc cản quang đối với người bệnh. Đồng thời, hình ảnh 3D trên hai bình diện giúp thao tác lái dụng cụ dễ dàng và chính xác, đặc biệt đối với các trường hợp có mạch máu phức tạp, xoắn vặn nhiều, từ đó giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật. Nhờ đó, việc điều trị trở nên an toàn, hiệu quả hơn, mang lại hy vọng mới cho người mắc các bệnh lý phức tạp về tim mạch và thần kinh.

Các bác sĩ đang thực hiện can thiệp bệnh tim mạch trên hệ thống DSA hai bình diện

Hệ thống máy chụp - can thiệp mạch DSA hai bình diện Innova IGS 630 Autoright™ tại Hoàn Mỹ Sài Gòn là hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại Việt Nam, giúp bác sĩ can thiệp thành công các nhóm bệnh lý bao gồm: bệnh lý mạch vành và các bất thường cấu trúc tim; bệnh lý mạch não, mạch cảnh (các trường hợp phình, hẹp, tắc mạch); phình động mạch chủ; nút mạch u gan và các bệnh lý khác (tử cung, tiền liệt tuyến, các khối dị dạng động tĩnh mạch); thay van động mạch chủ qua da. Ngoài các can thiệp trên, hệ thống còn hỗ trợ tốt trong các thủ thuật đặt máy tạo nhịp tim, chọc kim sinh thiết,…

Bác sĩ khuyến cáo những người có yếu tố nguy cơ cần thực hiện khám tầm soát và kiểm tra định kỳ

Hiện tại, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã đưa vào ứng dụng cùng lúc hai hệ thống hiện đại bậc nhất là chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa™ Hero và máy chụp - can thiệp mạch DSA hai bình diện Innova IGS 630 Autoright™ của GE Health care (Hoa Kỳ), mang đến cơ hội tầm soát và điều trị thành công các bệnh lý tim mạch, thần kinh phức tạp.

Song song đó, BS.CKII. Trần Nguyễn An Huy cũng khuyến cáo người dân nên chủ động đi khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các xét nghiệm tầm soát bệnh tim mạch, thần kinh, nhất là những người có các yếu tố nguy cơ. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ hỗ trợ chiến lược điều trị, giảm thiểu chi phí mà còn giúp người bệnh chủ động phòng ngừa, có cơ hội sống sót cao hơn và duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn là đơn vị y tế tiên phong đầu tư trang thiết bị hiện đại như hệ thống MRI 3.0 Tesla, hệ thống can thiệp mạch DSA 2 bình diện, ứng dụng nhiều công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch có thể dẫn đến đột quỵ, và bệnh lý phức tạp về thần kinh.