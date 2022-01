Cựu thành viên T-ara kết hôn với bạn trai kém 9 tuổi

Sáng 18.1, công ty quản lý của Soyeon - Think Entertainment đã xác nhận với truyền thông Hàn: “Ca sĩ Soyeon sẽ kết hôn với cầu thủ bóng đá Cho Yu Min của câu lạc bộ Suwon”.

Được biết, hai ngôi sao đã hẹn hò được 3 năm và cách nhau 9 tuổi. Cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 11, sau khi mùa giải của Cho Yu Min kết thúc. Cựu thành viên T-ara sẽ ở bên hỗ trợ chồng sắp cưới trong suốt thời gian này.

“Xin chúc phúc cho cặp đôi mới cũng như mong mọi người quan tâm, ủng hộ các hoạt động đa dạng của Soyeon trong tương lai”, đại diện công ty nói thêm.

Theo đó, Soyeon (35 tuổi) là nữ thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc T-ara vào năm 2009 và hoạt động với tư cách giọng ca chính. Soyeon được biết đến với chất giọng ngọt ngào và nội lực. Với loạt hit đình đám như Roly Poly, Day By Day, Lovey Dovey, Sexy Love… tên tuổi của T-ara nói chung và Soyeon nói riêng nhanh chóng lan rộng khắp châu Á.





Năm 2017, Soyeon rời nhóm và tiếp tục hoạt động trong vai trò ca sĩ solo. Cô xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí khác nhau như King of Mask Singer của đài truyền hình MBC, Miss Back của đài MBN… và thử sức với lĩnh vực nhạc kịch. Năm ngoái, nữ ca sĩ vừa ra cho mắt đĩa đơn They Are All The Same.

Trước đây, Soyeon cũng từng có chuyện tình nổi tiếng khác với nam nghệ sĩ Oh Jong Hyuk (Click B). Tuy nhiên, năm 2016, cả hai quyết định “đường ai nấy đi” sau 6 năm hẹn hò.

Trong khi đó, chồng sắp cưới của Soyeon là Cho Yu Min (26 tuổi), cầu thủ bóng đá đang chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Suwon. Năm 2018, anh được chọn vào đội tuyển bóng đá quốc gia U.23 Hàn Quốc và góp phần giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á năm đó.